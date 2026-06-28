Eroine barkod basıp 25 şirket kurmuşlar: 6 milyarlık uyuşturucu ağı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde eş zamanlı "Finansal Balyoz" operasyonu düzenledi. Ekipler, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile işbirliği yaparak, Kanada merkezli kriptolu haberleşme programı “SKY ECC” üzerinden yürütülen analizlerle uluslararası düzeyde faaliyet yürüten ağı deşifre etti. Organizasyonun hiyerarşik tepe noktasında yer alan H.M.D., C.Ö. ve C.D.'nin faaliyetleri dosyaya eklendi.

2.5 TON UYUŞTURUCU, 19 TUTUKLAMA

Son.tv'den Emir Somer'in haberine göre İstanbul, Kilis, Van, Hakkari, Diyarbakır, Balıkesir, Mersin, Sakarya, Mardin, Adana ve Rize’de 35 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme, şüphelilerden 19’unu tutuklarken, bir kişiye “Ev Hapsi” kararı verdi. Emniyet verilerine göre, tutuklanan kişilerin bugüne kadar toplam iki ton 452 kilogram uyuşturucu maddenin sevkiyatından doğrudan sorumlu oldukları sabitlendi.

6 MİLYARLIK LİRALIK FİNANS AĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ve birinci derece yakınlarının banka hesaplarını inceleyen yetkililer, suçtan elde edildiği belirlenen şu varlıklara mahkeme kararıyla el koydu:

- 340 gayrimenkul

- 25 şirket ve ortaklık payı

- 87 motorlu araç

Uyuşturucu ticaretinin lojistik ve finansal altyapısını oluşturan toplam altı milyar liralık mal varlığı devletin kontrolüne geçti.

İRAN'DAN AVRUPA'YA: KIRMIZI BÜLTENLİ YÖNETİCİ

Soruşturma birimleri, uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarının organizatörü H.M.D.’nin, İran’ın Bazergan Sınır Kapısı’nda ele geçirilen 200 kilogram eroin maddesinde doğrudan pay sahibi olduğunu ve Doğu Sınırı üzerinden Avrupa’ya giden nakliyeleri yönettiğini belirledi.

Avrupa pazarındaki satış ve dağıtım ağını yöneten C.Ö.'nün ise "Uyuşturucu Ticareti, Kara Para Aklamak ve Suç Örgütüne Üye Olmak" suçlarından Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından Kırmızı Bülten ile arandığı tutanaklara geçirildi. C.Ö.'nün, maddeleri İran üzerinden Hollanda’ya ulaştıran kilit isim olduğu tespit edildi.

TİCARİ ÜRÜN GİBİ 'BARKOD' SİSTEMİ

Operasyon dosyasında yer alan en dikkat çekici veri ise imalat yöntemine ilişkindi. İstanbul’da ele geçirilen 50 kilogram eroinin imalatçısı olduğu saptanan ve “Halo” ile “Dayı” kod adlarını kullanan C.B.'nin laboratuvar faaliyetleri deşifre edildi.

Tespitlere göre C.B., imal ettiği uyuşturucu paketlerinin üzerine ticari bir ürün gibi üretici imzası olarak özel “Barkod Numaraları” bastı. Örgüt yönetiminin “Markalama” adını verdiği bu barkod sistemiyle, kendi ürettikleri maddeleri piyasadaki diğer uyuşturuculardan ayırdığı rapora yansıdı.