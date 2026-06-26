Ticaret Bakanlığı açıkladı: 3 buçuk yılda 119 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Gümrükler Muhafaza ekiplerinin son 3,5 yıllık bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, 2023 senesinden 2026 yılının Haziran ayına kadar geçen 3,5 senelik zaman diliminde toplam 3 bin 430 operasyon gerçekleştirildi. Bu baskınlarda piyasa değeri 119 milyar 153 milyon Türk Lirası olan tam 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

NARKOKİM EKİPLERİ VE KRİMİNAL LABORATUVAR DESTEĞİ

Bakanlık açıklamasında, uyuşturucu ile mücadelede operasyonel kapasitenin artırılması hedefiyle tüm Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri bünyesinde Narkokim adı verilen özel ekiplerin faaliyete geçirildiği belirtildi.

YILLARA GÖRE KORKUTUCU ARTIŞI

Bakanlığın açıkladığı resmi verilere göre uyuşturucu kaçakçılığı mücadelesinde yıllar içinde ele geçirilen miktarlar şu şekilde seyretti:

2023 yılında icra edilen 727 operasyon kapsamında, 5,5 milyar Türk Lirası değerinde 11 ton 976 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

2024 senesinde yapılan 1.362 operasyonda, 30,5 milyar Türk Lirası değerinde 24 ton 313 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

2025 yılında düzenlenen 934 operasyonda, mali değeri 44,9 milyar Türk Lirası bulan 35 ton 995 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

2026 yılının Haziran ayı itibarıyla, yani yılın ilk 6 aylık döneminde ise gerçekleştirilen 407 operasyonda, 38,3 milyar Türk Lirası değerinde 36 ton 403 kilogram uyuşturucu madde yakalaması yapıldı.