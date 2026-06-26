Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı koyan kişi işten atılan iBB çalışanıymış

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu Karaal’ın aracına GPS cihazını yerleştiren kişinin işten çıkartılan İBB çalışanı Serdar Ulusoğlu olduğu öğrenildi.

Serdar Ulusoğlu

Erhan Karaal, 17 Haziran’da İstanbul Maltepe’deki evinin önünde zorla bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Karaal’a iki gün sonra Tuzla’daki bir inşaatta ulaşmıştı. Karaal, işkence görmüştü. Şiddet gören Karaal'ın tırnaklarını çeken şüphelilerin 'altın' peşinde olduğu ortaya çıkmıştı. Şahısların Karaal'ın 500 kilo altına sahip olduğu iddiası ile bu eylemi gerçekleştirdikleri öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Devam eden çalışmalarda 10 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerden 4’ünün Karaal’ın kaçırılması olayında yer aldığı bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

ARAÇTA GPS BULUNDU

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Erhan Karaal’ın aracında inceleme yaptı. İncelemede araca yerleştirilmiş bir GPS cihazı bulundu. Bunun üzerine cihazı kimin ve ne zaman taktığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İşte o GPS cihazı

İSTİHBARAT ŞUBE 4 GÜN BOYUNCA KAMERALARI İZLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, 4 gün boyunca çok sayıda noktadaki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede GPS cihazının araca takıldığı anlara ulaşıldı. Cihazı yerleştiren kişinin işten atılan İBB çalışanı Serdar Ulusoğlu olduğu tespit edildi.

Ulusoğlu'nun, kuzeni Sadık İnce ile birlikte olaydan önce bir mekanda yemek yedikleri, ardından keşif yaparak cihazı yerleştirdikleri kamera kayıtlarında görüldü.

Sadık İnce

Şüpheli Ulusoğlu’nun ifadesinde, Erhan Karaal’ı rüşvet iddiası nedeniyle takip etmek için araca GPS taktığını öne sürdüğü belirtildi. Ulusoğlu’nun, Karaal ile bu nedenle tartışma yaşadığını ve daha sonra işten çıkarıldığını söylediği aktarıldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.