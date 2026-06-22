Erhan Karaal'ı olmayan 500 kilo altın için kaçırıp dövmüşler

İstanbul Maltepe’de evinin önünden darp edilerek kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, hastanede ifade verdi. 2'si kadın 12 şüphelinin gözaltına alındığı olayda Karaal, neden kaçırıldığını hastanede anlattı.

ERHAN KARAAL'I OLMAYAN 500 KİLO ALTIN İÇİN KAÇIRIP DÖVMÜŞLER

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen derinlemesine soruşturmada, uğradığı darbeler nedeniyle hastanede tedavi gören Erhan Karaal’ın ifadesine başvuruldu.

Karaal'ın ifadesi, gözü dönmüş fidyecilerin absürt ve akılalmaz taleplerini gözler önüne serdi. Kendisini kaçıran şahısların "Sen Kültür A.Ş.’nin başındaki kişisin, sende çok para vardır" diyerek asılsız bir inanışla üzerine çullandıklarını belirten Karaal, fidyecilerin kendisinden önce 300 kilogram, ardından vites artırarak tam 500 kilogram altın istediklerini ve bu altınların yerini sorduklarını söyledi.

Kendisinde böyle bir altının bulunmadığını söylediğinde ise şüphelilerin buna inanmayarak kendisini sürekli darp ettiklerini ifade etti.

KARAAL ÖLÜMDEN NASIL DÖNDÜĞÜNÜ TEK TEK ANLATTI

Hastanede polise verdiği ifadede dehşet dolu o anları tek tek anlatan Erhan Karaal, olay gecesi sahile gitmek üzere aşağı indiğini ve beklediği sırada yanına yaklaşan tanımadığı kişilerin kendisini zorla bir otomobile bindirdiğini söyledi.

Kaçırıldıktan sonra yakalanmamak için "Birkaç otomobil değiştirdik, tam sayısını hatırlamıyorum" diyen Karaal, şahısların araç içinde sürekli başını yere eğerek etrafı ve kimliklerini görmesini engellediklerini aktardı.

Sürekli dövüldüğünü ve "Beni öldürecekler diye çok korktum" sözleriyle yaşadığı paniği anlatan Karaal, zorla tutulduğu esnada fidyecilerin kendi aralarındaki konuşmalarına kulak misafiri olduğunu ve yakın zamanda kendisini öldürmeyi planladıklarını anladığını belirterek ölümün kıyısından nasıl döndüğünü ifade etti.

TALİMAT YURTDIŞINDAN, GARDİYAN BALIKESİR'DEN

Soruşturmada örgütlü bir planın izlerine de ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu eylemi gerçekleştirmek için doğrudan yurtdışından talimat aldıkları tespit edildi.

Karaal’ın başında silahla beklerken suçüstü yakalanan şüphelilerden İ.A. ise ifadesinde olayın büyüklüğünden habersiz olduğunu iddia ederek, "Beni Balıkesir’den çağırdılar. Gelince önce bir bungalov evde, ardından başka bir evde kaldım. Daha sonra gelen talimat üzerine yanıma yemek ve su alarak mağdurun tutulduğu yere gittim. Orada beklerken polisler gelip beni yakaladı" dedi.

Polis ekipleri, yurtdışı bağlantılı bu kaçırma olayına karışan ve kimlikleri belirlenen diğer şüphelilerin de yakalanması için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. (DHA)