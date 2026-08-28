Halk TV Türkiye "Erdoğan vefat etti" paylaşımı soruşturmasında gazeteci savcılık itirazıyla tutuklandı

"Erdoğan vefat etti" paylaşımı soruşturmasında gazeteci savcılık itirazıyla tutuklandı Aydın Denge gazetesinin sosyal medya hesabından yapılan "Erdoğan vefat etti" paylaşımının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan gazeteci İrem Delice, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.