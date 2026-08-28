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Halk TV Türkiye "Erdoğan vefat etti" paylaşımı soruşturmasında gazeteci savcılık itirazıyla tutuklandı

"Erdoğan vefat etti" paylaşımı soruşturmasında gazeteci savcılık itirazıyla tutuklandı

Aydın Denge gazetesinin sosyal medya hesabından yapılan "Erdoğan vefat etti" paylaşımının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan gazeteci İrem Delice, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

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"Erdoğan vefat etti" paylaşımı soruşturmasında gazeteci savcılık itirazıyla tutuklandı

Aydın Denge gazetesinin sosyal medya hesabından Gülşen Erdoğan isimli kişinin vefatının "Erdoğan vefat etti" başlığıyla duyurulmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada gazeteci İrem Delice gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Delice, savcılığın yaptığı itiraz üzerine tutuklandı.

"ERDOĞAN VEFAT ETTİ" PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA

Aydın Denge gazetesinin sosyal medya hesabından Gülşen Erdoğan isimli kişinin vefat haberinin "Erdoğan vefat etti" başlığıyla yayımlanmasının ardından "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gazetenin temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice gözaltına alındı.

“Erdoğan vefat etti” yazılı fotoğraf paylaşan gazeteye soruşturma“Erdoğan vefat etti” yazılı fotoğraf paylaşan gazeteye soruşturma

SERBEST BIRAKILAN GAZETECİ SAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından İslam Keleş serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker ve İrem Delice; çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi üzerine İrem Delice hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Delice, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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