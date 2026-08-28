"Erdoğan vefat etti" paylaşımı soruşturmasında gazeteci savcılık itirazıyla tutuklandı
Aydın Denge gazetesinin sosyal medya hesabından yapılan "Erdoğan vefat etti" paylaşımının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan gazeteci İrem Delice, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Aydın Denge gazetesinin sosyal medya hesabından Gülşen Erdoğan isimli kişinin vefatının "Erdoğan vefat etti" başlığıyla duyurulmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada gazeteci İrem Delice gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.
Delice, savcılığın yaptığı itiraz üzerine tutuklandı.
"ERDOĞAN VEFAT ETTİ" PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA
Aydın Denge gazetesinin sosyal medya hesabından Gülşen Erdoğan isimli kişinin vefat haberinin "Erdoğan vefat etti" başlığıyla yayımlanmasının ardından "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gazetenin temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILAN GAZETECİ SAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDI
Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından İslam Keleş serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker ve İrem Delice; çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi üzerine İrem Delice hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Delice, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (ANKA)