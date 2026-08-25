“Erdoğan vefat etti” yazılı fotoğraf paylaşan gazeteye soruşturma
Aydın Denge Gazetesi’nin “Erdoğan Vefat Etti” paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı. Haberin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la değil, Gülşen Erdoğan adlı bir yurttaşın vefatıyla ilgili olduğu belirlendi.
Aydın Denge Gazetesi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan “Erdoğan Vefat Etti” yazılı görsel hakkında soruşturma başlatıldı. Paylaşımın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın hayatını kaybettiği yönünde yanıltıcı bir algı oluşturduğu değerlendirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos 2026’da yürüttükleri sosyal medya çalışmaları sırasında paylaşımı tespit etti.
Gazetenin Facebook hesabında yayımlanan görselde siyah fon üzerine sarı ve beyaz harflerle “Erdoğan Vefat Etti” ifadeleri kullanıldı. Açıklama bölümünde ise “detaylar yorumda” denilerek gazetenin internet sitesindeki habere yönlendirme yapıldı.
VATANDAŞ ÖLÜMÜ HABERİ
Emniyetin incelemesinde, bağlantı verilen haberin Gülşen Erdoğan isimli bir yurttaşın vefat duyurusuyla ilgili olduğu belirlendi.
Ancak sosyal medya paylaşımındaki ifadelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vefat ettiği izlenimi yarattığı değerlendirilerek konu Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi.
GAZETE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA İNCELEME
Soruşturma kapsamında hesabın Aydın Denge Gazetesi’ne ait olduğu tespit edildi. Gazetenin temsilcisi Emin Aydın, sorumlu yazı işleri müdürü Yeşim Ülken ve muhabir İslam Keleş hakkında adli işlem başlatıldı
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesindeki “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında yürütüyor.