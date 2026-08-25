Son Dakika | Süreç kurulu toplantısından sonra Erdoğan'dan ilk mesaj: Kan tüccarları kaybedecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı Süreci'nin hedefe ulaşmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Erdoğan, “Kan tüccarları kaybedecek” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, süreç kurulunun toplantısının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen programda konuştu.

PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'ne ilişkin mesajlar veren Erdoğan, sürecin tamamlanmasıyla Türkiye’nin yanı sıra bölge ülkelerinin de kazanacağını söyledi.

"YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK"

Erdoğan, sürecin Türkiye’nin ekonomisini ve iç cephesini güçlendireceğini belirterek şunları söyledi:

“İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında, inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye'yle ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak.”

"BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZSİNİZ"

Sürecin bazı çevreleri rahatsız ettiğini savunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki; ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz.”

"KAN TÜCCARLARI KAYBEDECEK"

Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı...

O hesap, eninde sonunda galip gelecek.

Kan tüccarları kaybedecek.

Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek.

Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek.

Kazanan, insanlık cephesi olacak.

Kardeşlik olacak.

Barış ve istikrar olacak.

Kazanan, 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.”