Ekrem İmamoğlu Silivri'deki Merdan Yanardağ'a konuştu: Ya bir yol buluruz ya bir yol yaparız

Tutuklu İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, butlan sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Butlan yönetiminin kurultay çağrılarına kulak tıkamasına tepki gösteren İmamoğlu, "Kurultay hem hukukun gereği hem de bizim hakkımız. Ancak saraydan alınan direktiflerle CHP’de bir kayyumluk kuruluyorsa gerekeni yaparız. Biz bu milleti asla umutsuz ve seçeneksiz bırakmayız. Ya bir yol buluruz ya bir yol yaparız" ifadelerini kullandı.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtladı. CHP'ye yönelik "Mutlak butlan" kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emri olduğunu belirten İmamoğlu, "Mutlak butlan sürecini, siyasetten ve milletten ümidini kesmiş bir avuç insanın umutsuzluğunun son aşaması olarak görüyorum" dedi.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Siyaset, medya ve yargıda konuşlanmış bir grup insan tüm Türkiye’yi esir alıyor. Emirleri ise Erdoğan veriyor. O iktidarını korumak, emir verdikleri ise Türkiye’nin bütün kılcal damarlarını kapsayacak bir güce erişmek istiyor. Asla doymuyor, asla durmuyorlar.

Erdoğan’ın izni ve emriyle; istediklerini içeri atıyorlar, şantaj yapıyorlar, en çirkin yalanlarla insanların özgürlüğüne, haysiyet ve şerefine kast ediyorlar. Yetmiyor, Atatürk’ün kurduğu partiye darbe yapacak bir çaresizliği sergiliyorlar. Bu çaresizliğin karşısında ise milletin umutları bulunuyor. Geleceğe dair hayallerimiz, hedeflerimiz, milletçe huzur içinde yaşama arzusu duruyor. Ben günün sonunda milletin vicdanı ve yüreğinin galip geleceğine gönülden inanıyorum."

"TARİH İYİ GÖZLE BAKMAYACAK"

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi hakkında, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışarıdan yenemeyenlerin içeriden sonuç alma arayışına tarih iyi gözle bakmayacaktır" yorumunda bulundu. İmamoğlu, 'Değişim' isteyen CHP'lilere bedel ödetilmek istendiğini de belirtti.

"MİLLETİN İŞARET ETTİĞİ YOLDA YÜRÜYÜŞE DEVAM"

Kılıçdaroğlu'nun kurultay çağrılarına karşılık vermemesine tepki gösteren İmamoğlu olası bir baskın seçimde CHP'lilerin seçeneksiz olmadığının altını çizerek, "Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız. Milletin işaret ettiği yolda yürüyüşümüze devam ederiz" dedi.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurultay hem hukukun gereği hem de bizim hakkımız. Ancak saraydan alınan direktiflerle CHP’de bir kayyımlık kuruluyorsa gerekeni yaparız. Biz bu milleti asla umutsuz ve seçeneksiz bırakmayız. Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız. Milletin işaret ettiği yolda yürüyüşümüze devam ederiz."

"ONLARIN İŞARET ETTİĞİ YOLDA YÜRÜYECEĞİZ"

Kurultay sürecinin hemen başlatılması gerektiğini vurgulayan Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Kurultay sürecinin tüketilmesi ne demektir? Delegesinden, partilisinden, milletinden korkan bir irade ortadayken hangi somut eşiği konuşacağız? Kurultay sürecinin bugün, hemen, derhal başlaması gerekiyor. Geçen her gün, milletimizin umuduna, heyecanına, geleceğe dair beklentilerine ihanettir.

Genel Başkanım, yol arkadaşım Sayın Özgür Özel, Anadolu’nun her yerinde milletimizle birlikte ve yan yanadır. Anadolu’da yüreğini, cesaretini, aklını ve ruhunu Türkiye’nin geleceği için taşıyan insanımız bize hep birlikte hangi yolda yürüyeceğimizi işaret edecektir. Biz onların işaret ettiği yolda yürüyeceğiz."

"DEĞİŞİM ATEŞİ BİR KERE YANMIŞSA DURDURACAK RİSK YOKTUR"

İmamoğlu, yeni parti kurmanın riskleri olduğu iddialarına ilişkin ise "Tarihimizde tecrübe etmediğimiz seviyede büyük siyasi, idarî, hukukî ve rejim tehditleriyle ve risklerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu milletin değişim ateşi bir kere yanmışsa bunu söndürecek güç, durduracak risk yoktur" diyerek yanıt verdi.

"YÜREĞİM ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE ATIYOR"

Özgür Özel ile aralarında hiçbir fikir ayrılığı olmadığını ifade eden İmamoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bizim Sayın Özgür Özel ile aramızda bir yaklaşım farkı yok, hatta çok önemli bir ortak noktamız olduğunu düşünüyorum. İkimizde de bize dayatılanları reddetmek ve her daim milletin açtığı yoldan gitmek gibi bir huy mevcuttur.

İkimizde de birbirimizi besleyen; milletine ve ülkesine adanmışlık, azim, cesaret, kararlılık mevcuttur. Kardeşliğimizin gücünü tarifleyecek cümle kuramazlar.

Benim yüreğim her daim genel başkanımızla ve bütün arkadaşlarımızla birlikte atıyor. Çok inanıyor ve güveniyorum onlara. Hep birlikte milletin açtığı uzun bir yolu yürüyeceğiz inşallah."