Ege’de dengeleri değiştirecek hamle! 51. Komando Tugayı Yunanistan'ın karşısına kaydırıldı

Tunceli’nin Hozat ilçesinde konuşlu 51. Komando Tugayı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ege’deki askeri yapılanması kapsamında Aydın’ın Söke ilçesine kaydırıldı.

Ağustos ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu da Söke’deki 51. Komando Tugay Komutanlığı görevine getirildi.

Tugayın Söke Garnizonu’na taşınmasıyla bölgede yaklaşık 2 bin 4 uzman komando görev yapmaya başladı.

BU HAMLE NEDEN YAPILDI ?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’ye yönelik tepki çeken açıklamalarının yanı sıra Meis, Karaada ve Çamlıada gibi Türkiye'ye yakın adaları ziyaret etti.

Öte yandan Atina’nın son dönemde İsrail’den Aşil Hava Savunma Sistemleri tedarik etmesi ve Ege’deki bazı silahlandırılmaması gereken adalardaki askeri faaliyetleri de Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim başlıkları arasında yer alıyor.

Yunanistan tarafından atılan bu gerilimi artıran adımların ardından 51. Komando Tugayı’nın Tunceli’den, Sisam Adası'nın tam karşısındaki Söke'ye kaydırıldı. TSK tarafından atılan bu adım Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı.

YUNAN BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

51. Tugay özellikle Sisam Adası’na yakınlığı nedeniyle Yunan basını ve savunma uzmanlarının dikkatini çekti. Yunan basınında Söke’deki birlik, Foça’daki 1. Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve İzmir’deki diğer askeri unsurlarla birlikte değerlendirildi.

"DERİN ENDİŞE KAYNAĞI"

Yunan savunma uzmanı Dr. Yiannos Charalambides, 51. Komando Tugayı’nın Söke’ye konuşlandırılmasını Ege’deki askeri dengeler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi ve bunu Yunanistan açısından derin endişe kaynağı şeklinde nitelendirdi. Yunan basınındaki değerlendirmelerde ayrıca Söke’deki birliklerin hareket kabiliyeti ve hava yoluyla intikal imkanlarına dikkat çekildi.