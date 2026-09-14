Askerden arındırılmış adada tartışmalı hamle! Miçotakis hem teşvik verdi hem rest çekti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Meis’in Yunanistan’a katılışının yıldönümü kapsamında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında adanın geleceğine ilişkin yeni planlarını açıkladı.

Uluslararası anlaşmalarla askerden arındırılmış statüde bulunan Meis’te güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler personeline yönelik yıllık 5 bin euroluk kalıcı maaş teşviki açıklanması dikkat çekti. Miçotakis, bu adımla kamu hizmetlerinin sürdürülmesini ve adadaki nüfusun artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

MALİ TEŞVİK UYGULANACAK

Miçotakis’in açıklamasına göre Meis’te görev yapan kamu çalışanları, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler personeli için yıllık 5 bin euroluk kalıcı mali teşvik uygulanacak. Atina yönetimi bu adımla, Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan adadaki kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini ve kalıcı nüfusu artırmayı hedefliyor.

Yunanistan Başbakanı, adadaki yerleşik nüfusun artırılmasını hükümetin öncelikleri arasına aldığını da vurguladı. Miçotakis, geçmişte Meis’te 10 binden fazla kişinin yaşadığını hatırlatarak adayı yeniden daha fazla insanın sürekli yaşadığı bir yer haline getirmek istediklerini söyledi.

ÇOCUKLAR İÇİN MALİ DESTEK

Hükümetin açıkladığı paket yalnızca kamu personelini kapsamıyor. Meis’te en az bir yıl ikamet eden hanelere de yıllık 5 bin euroluk vergiden muaf destek verilmesi planlanıyor. Bu miktar, her küçük çocuk için 1.000 euro artırılacak. Mevcut sakinler için uygulamanın 2027'nin başında, yeni yerleşecek kişiler için ise 2028'de başlaması öngörülüyor.

Atina ayrıca adanın ulaşım ve altyapısına yönelik yeni yatırımlar da planlıyor. Liman, su temini, deniz suyunun arıtılması ve diğer altyapı çalışmalarının yanı sıra doktor, öğretmen ve bazı kamu görevlilerinin barınması amacıyla eski konutların yenilenmesi de paketin parçası olarak açıklandı.

TÜRKİYE'YE MESAJ GÖNDERDİ

Miçotakis'in Meis'teki açıklamalarının en dikkat çekici bölümü ise Türkiye'ye yönelik mesajları oldu.

Yunan başbakan, Atina'nın komşu ülkelerle diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu savundu. Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve deniz hukukuna bağlı hareket ettiğini öne süren Miçotakis, buna karşın ülkesinin egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini söyledi.

Miçotakis, “Kimseyi tehdit etmiyoruz ancak kimseden tehdit ve talimat da kabul etmiyoruz. Ulusal bütünlüğümüzü ve egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız. Tedbirliliğimiz zayıflık olarak algılanmamalı” ifadelerini kullandı.

DIŞ POLİTİKA AÇIKLAMASI

Yunanistan Başbakanı, ülkesinin dış ve savunma politikasını ise “güvenlik, istikrar ve tutarlılık” üzerine kurduklarını söyledi. Atina'nın “sorumlu, vatansever ve gerçekçi” bir dış politika yürüttüğünü savunan Miçotakis, Yunanistan'ın caydırıcı kapasitesini de artırdığını belirtti.

Bu mesajların Meis'ten verilmesi ise açıklamalara ayrı bir anlam kazandırdı. Türkiye'nin Kaş ilçesine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan ada, iki ülke arasındaki Ege ve Doğu Akdeniz kaynaklı egemenlik ve deniz yetki alanları tartışmalarının en hassas noktalarından biri konumunda.

ATİNA'NIN YENİ KALKANI İSRAİL'E EMANET

Miçotakis'in Meis'teki mesajlarının hemen öncesinde Yunanistan'ın savunma alanında İsrail'le yaptığı büyük anlaşma da yürürlüğe girdi.

Atina ile Tel Aviv, 31 Ağustos'ta yaklaşık 3 milyar euro değerindeki “Aşil Kalkanı” savunma sistemi anlaşmasını imzaladı. Anlaşma, İsrail'in Yunanistan için çok katmanlı bir hava, füze ve insansız hava aracı savunma ağı kurmasını öngörüyor. İsrail tarafı anlaşmayı, Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma ilişkilerindeki en büyük ihracat anlaşması olarak tanımladı.

Sistemin merkezinde İsrail yapımı farklı savunma teknolojileri bulunuyor. Paket kapsamında Rafael üretimi David's Sling ve SPYDER, Israel Aerospace Industries (IAI) üretimi BARAK MX ve IAI'ın ELTA biriminin geliştirdiği çok görevli radarlar yer alıyor. Ayrıca tüm sistemi birbirine bağlayacak yeni bir ulusal komuta-kontrol altyapısı kurulacak.

28 MİLYAR EUROLUK SİLAH HARCAMASI

Yunanistan'ın planı, balistik füzelerden savaş uçaklarına, seyir füzelerinden İHA'lara kadar farklı tehditlere karşı katmanlı bir savunma ağı oluşturmak. Sistem için daha önce açıklanan takvimde tam operasyonel kapasiteye yaklaşık 35 ay içinde ulaşılması hedeflenmişti.

Atina'nın daha geniş savunma modernizasyon programı ise 2036'ya kadar yaklaşık 28 milyar euroluk harcamayı kapsıyor. Bu kapsamda F-35 savaş uçakları ve yeni fırkateynler de dahil olmak üzere çok sayıda silah sistemi için alım planları bulunuyor.

YUNANİSTAN'DA "İSRAİL'E BAĞIMLILIK" TARTIŞMASI

Ancak Atina'nın milyarlarca euroluk savunma hamlesi Yunanistan'da herkes tarafından olumlu karşılanmadı.

Yunanistan'da yayımlanan Documento, Aşil Kalkanı'nın en önemli bileşenlerinden birini sağlayacak IAI'ın geçmişte Yunanistan'daki Predator casus yazılımı skandalının merkezindeki Cytrox şirketiyle bağlantısına dikkat çekti.

Bu bağlantının geçmişi 2017'ye uzanıyor. İsrail devletine ait IAI, o yıl Cytrox'a yatırım yaptığını kendi açıklamasıyla da duyurmuştu.

SİYASETÇİLERİ HEDEF ALAN CASUSLUK PROGRAMI

Daha sonra Haaretz tarafından incelenen şirket kayıtları, IAI'ın Cytrox'un başlangıçta yüzde 31 hissesini satın aldığını ve şirkette bir yönetim kurulu temsilcisi bulundurduğunu ortaya koydu. IAI yaklaşık bir buçuk yıl sonra Cytrox'taki hissesini sattı. Cytrox ise ilerleyen süreçte Tal Dilian'ın kurduğu Intellexa yapılanmasının parçası haline geldi.

Cytrox'un geliştirdiği Predator casus yazılımı, Yunanistan'da gazeteciler ve siyasetçilerin hedef alındığı dinleme skandalının merkezinde yer almıştı. Bu nedenle IAI'ın yıllar önceki Cytrox bağlantısının bugün Yunanistan'ın milyarlarca euroluk hava savunma projesiyle aynı gündemde yeniden tartışılması Atina'da soru işaretlerine yol açtı.

"RUSYA İÇİN KALKAN, TÜRKİYE İÇİN DEĞİL"

Documento'nun dosyasında öne çıkan başlıklardan biri de “Rusya için kalkan, Türkiye için değil” ifadesi oldu. Gazete, Aşil Kalkanı'nın teknolojik altyapısı ve İsrail'e bağımlılık ihtimali üzerinden Atina yönetimini eleştirdi.

Haberde görüşlerine yer verilen askeri kaynaklar, sistemin kritik unsurlarında İsrail'e bağımlılık oluşabileceğini savunarak hükümeti eleştirdi. Kaynaklar, “Hükümet bizi İsrail diplomasisine bağımlı hale getirmeyi başardı” ifadelerini kullandı.

Buradaki tartışmanın merkezinde yalnızca füzeler ve radarlar değil, sistemin komuta-kontrol altyapısı, yazılım, kaynak kodları, bakım, mühimmat, yedek parçalar ve gelecekteki güncellemeler üzerindeki kontrol de bulunuyor.

ATİNA'NIN SAVUNMA HESABINDA TÜRKİYE FAKTÖRÜ

Yunanistan'ın son dönemdeki savunma yatırımları yalnızca İsrail sistemleriyle sınırlı değil. Atina, F-35'lerden yeni fırkateynlere, İHA'lardan hava savunma sistemlerine kadar geniş kapsamlı bir modernizasyon programı yürütüyor.

Reuters ve diğer uluslararası kaynaklar, Yunanistan'ın yüksek savunma harcamalarının arkasındaki temel unsurlardan birinin Türkiye ile uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar olduğunu aktardı. Atina savunma bütçesini artırırken Türkiye'yi doğrudan tehdit olarak tanımlamaktan kaçınsa da iki ülke arasındaki Ege ve Doğu Akdeniz anlaşmazlıkları Yunan savunma planlamasının önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Böylece Miçotakis'in Meis'ten verdiği “egemenlik haklarımızı savunmaya hazırız” mesajı ile İsrail'le imzalanan 3 milyar euroluk Aşil Kalkanı anlaşması, Atina'nın güvenlik ve savunma politikasındaki iki farklı adımı aynı dönemde gözler önüne serdi.