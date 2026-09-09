Atina’dan Ankara’ya küstah tehdit! Yunan Bakan sahayı işaret etti

Yunanistan ile Türkiye arasında Ege ve Doğu Akdeniz ekseninde süren gerilimde Atina’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, SKAI televizyonuna yaptığı açıklamada, mevcut durumda sahada doğrudan bir tehlike görmediklerini ancak olası bir gerilim tırmanışına karşı tüm senaryoları değerlendirdiklerini söyledi. Yerapetritis, Atina’nın gerektiğinde “sahada yanıt vermeye hazır olduğunu” açıkça ifade etti.

Yerapetritis, bölgedeki savaş söylemlerinin güvenlik açısından risk oluşturduğunu savunurken, gerçek gücün yalnızca askeri söylemlerle ölçülemeyeceğini belirtti. Yunan Bakan, ülkesinin gücünü diplomatik etkinliği, savunma kapasitesi ve ekonomik dayanıklılığı üzerinden tanımlarken, Türkiye'ye yönelik üstü kapalı mesajında “yüksek sesle konuşmanın her zaman güç göstergesi olmadığını” söyledi.

12 MİL İDDİASI

Röportajın en dikkat çeken başlıklarından biri ise 12 deniz mili meselesi oldu. Yerapetritis, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma hakkından vazgeçmediğini belirterek bunun Deniz Hukuku'ndan kaynaklanan bir hak olduğunu savundu. Atina'nın bu adımı ne zaman ve hangi bölgelerde atacağı konusunda ise bir takvim vermedi. Yunanistan daha önce İyon Denizi'nde karasularını genişletmişti.

Bakan ayrıca “gri bölgeler”, adaların silahsızlandırılması ve egemenlik konularının müzakere edilmeyeceğini söyledi. Atina'nın uluslararası yargıya taşınabilecek temel anlaşmazlık olarak ise yalnızca Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı sınırlandırmasını gördüğünü belirtti.

DİPLOMATİK DİYALOĞA AÇIK KAPI

Yerapetritis, gerilime rağmen Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini de vurguladı. Bununla birlikte Yunanistan'ın deniz parkları konusunda planlarını sürdüreceğini ve Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantı projesinin ilerleyeceğini açıkladı. Atina'nın son dönemde Türkiye'nin tepkisine rağmen deniz alanlarında yeni girişimler konusunda geri adım atmayacağı yönündeki mesajları da dikkat çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, bir yandan diplomatik diyaloğun korunması gerektiği vurgusunu içerirken diğer yandan 12 mil, deniz parkları ve elektrik bağlantısı gibi Türkiye'nin itiraz ettiği başlıklarda Atina'nın mevcut pozisyonunu koruyacağını ortaya koydu.