Drift atmanın bedeli ağır oldu
Mersin Mezitli'de drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü M.E.'ye 140 bin TL para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
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Mersin’in Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü M.E.’ye 140 bin TL idari para cezası kesildi. Yakalanan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün boyunca trafikten men edildi.
TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesinde bir sürücünün otomobiliyle drift atarak trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye soktuğunu belirledi.
Yakalanan sürücü M.E.'ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 140 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.
Cezanın yanı sıra sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, drift atılan otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi