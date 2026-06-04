Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi! Cumhuriyet tarihinin rekoru

Trabzon’un Of ilçesinde meydana gelen olayda, denetim noktasında ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan bir kadın sürücü hakkında polisler peş peşe işlem yaptı. Trafik ekipleri, sürücünün alkollü araç kullandığını, drift attığını, abartı egzoz kullandığını, yüksek sesle müzik yayını yaptığını ve uyarıya rağmen kaçtığını tutanak altına aldı. Tüm bu ihlallerin sonucunda ortaya çıkan ceza faturasının ise 1 milyon 200 bin TL’ye kesildi.

KAÇMANIN BEDELİ: 200 BİN TL VE ARAÇTAN MEN

Son TV'de yer alan habere göre polis ekiplerinin kestiği toplam ceza faturası içerisinde en ağır bölümü "Dur" ihtarına uymamak oluşturdu. 2026 yılında yürürlüğe giren düzenlemeleri uygulayan ekipler, ihtara uymayarak kaçan sürücülere doğrudan 200 bin TL idari para cezası kesiyor. Yasalar, bu ağır maddi yaptırımın yanı sıra sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koymayı ve kullanılan aracı 60 gün boyunca trafikten men etmeyi emrediyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

1 milyon 200 bin TL'lik rekor faturanın detaylarının sosyal medyada yayılması, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yurttaşların bir kısmı uygulanan cezanın miktarını ve ödenebilirliğini sorgulayarak idari yaptırımları eleştirirken, diğer bir kesim ise trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı bu tür caydırıcı cezaların şart olduğunu savundu. Milyonluk trafik cezası iddiası kamuoyunda hızla yayılırken, emniyet yetkililerinden veya idari makamlardan olayın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.