300'e yakın araca trafik cezası kesildi

Adana’da polis ekiplerince motosikletlere yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 274 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde durdurulan 628 motosikletin sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

5 MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekipler, çeşitli eksikleri bulunduğu belirlenen 274 sürücüye idari para cezası uygularken, 5 motosiklet trafikten men edildi.

Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki uygulamada durdurulan motosiklet sürücüsü Elif Şengönül, geçirdiği trafik kazasının ardından kask kullanımının önemini daha iyi anladığını söyledi. Daha önce birçok kez ceza aldığını belirten Şengönül, denetimlerin gerekli olduğunu ve sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini ifade etti.

Motosiklet sürücüsü Mehmet Mustafa Donma da Adana İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği eğitimlere katıldığını belirtti.

Donma, "Adana'da düzenlenen eğitimlerde bize sürüş tekniklerini öğrettiler. Kazada ilk darbeyi kafaya aldığımızı ve darbeyle beraber ölüme kadar gidebilecek sorunları anlattılar. Kask kullanımında ölüm oranının yüzde 80 azaldığına dair bilgiler aldık. Motora her bindiğimde kask kullanımını kendime görev edindim." şeklinde konuştu.

(AA)