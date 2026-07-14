Dolandırıcıların ikna yöntemi hayrete düşürdü! 2 milyonluk birikimini kendi elleriyle verdi

Amasya'da telefonla aradıkları 67 yaşındaki vatandaşı, kendilerini sivil polis olarak tanıtıp "cinayet şüphesi" yaratarak dolandıran iki dolandırıcı, düzenlenen operasyonla Giresun'da yakalandı.

Yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınları ve parayı alan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOLANDIRICILARIN İKNA YÖNTEMİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ!

Olay, 9 Temmuz'da Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Ziyaret beldesinde meydana geldi.

İddiaya göre Hakan A. (30) ile Fevzi B. (27), telefonla ulaştıkları K.D.'ye (67) kendilerini sivil polis olarak tanıttı. Şüpheliler, "Adınız bir cinayete karıştı. Evinizde bulunan altınların incelenmesi ve parmak izlerinin alınması gerekiyor" diyerek vatandaşı ikna etti.

2 MİLYONLUK BİRİKİMİNİ KENDİ ELLERİYLE VERDİ

Telefon görüşmesinin ardından eve gelen şüphelilere K.D., gelinine ait 6 bilezik, 2 kolye, 2 bileklik ile avro, dolar ve Türk lirasından oluşan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı teslim etti. Şüpheliler daha sonra adresten ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan K.D., durumu jandarmaya bildirdi. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi.

JANDARMA GİRESUN'DA YAKALADI

Düzenlenen operasyonla Giresun'da yakalanarak gözaltına alınan Hakan A. ile Fevzi B., Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları ve nakit para, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, 10 Temmuz'da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)