Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Dolandırıcıların ikna yöntemi hayrete düşürdü! 2 milyonluk birikimini kendi elleriyle verdi

Dolandırıcıların ikna yöntemi hayrete düşürdü! 2 milyonluk birikimini kendi elleriyle verdi

Dolandırıcıların "adınız cinayete karıştı" diyerek uyguladığı ikna yöntemi hayrete düşürdü. Cinayete karıştığına inanan vatandaş, evine aldığı şahıslara 2 milyonluk birikimini kendi elleriyle verdi. Dolandırıcılar yakalandıktan sonra serbest kaldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Amasya'da telefonla aradıkları 67 yaşındaki vatandaşı, kendilerini sivil polis olarak tanıtıp "cinayet şüphesi" yaratarak dolandıran iki dolandırıcı, düzenlenen operasyonla Giresun'da yakalandı.

Yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınları ve parayı alan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOLANDIRICILARIN İKNA YÖNTEMİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ!

Olay, 9 Temmuz'da Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Ziyaret beldesinde meydana geldi.

Ankara'da 'siber dolandırıcılık' operasyonuAnkara'da 'siber dolandırıcılık' operasyonu

İddiaya göre Hakan A. (30) ile Fevzi B. (27), telefonla ulaştıkları K.D.'ye (67) kendilerini sivil polis olarak tanıttı. Şüpheliler, "Adınız bir cinayete karıştı. Evinizde bulunan altınların incelenmesi ve parmak izlerinin alınması gerekiyor" diyerek vatandaşı ikna etti.

2 MİLYONLUK BİRİKİMİNİ KENDİ ELLERİYLE VERDİ

Telefon görüşmesinin ardından eve gelen şüphelilere K.D., gelinine ait 6 bilezik, 2 kolye, 2 bileklik ile avro, dolar ve Türk lirasından oluşan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı teslim etti. Şüpheliler daha sonra adresten ayrıldı.

Dolandırıcıların ikna yöntemi hayrete düşürdü! 2 milyonluk birikimini kendi elleriyle verdi - Resim : 2

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan K.D., durumu jandarmaya bildirdi. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Kuyumculara sahte altın satan dolandırıcı tutuklandıKuyumculara sahte altın satan dolandırıcı tutuklandı

JANDARMA GİRESUN'DA YAKALADI

Düzenlenen operasyonla Giresun'da yakalanarak gözaltına alınan Hakan A. ile Fevzi B., Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları ve nakit para, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Dolandırıcıların ikna yöntemi hayrete düşürdü! 2 milyonluk birikimini kendi elleriyle verdi - Resim : 4

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, 10 Temmuz'da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dolandırıcı Altın Amasya Giresun Cinayet Para
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro