Diyarbakır'da korku dolu anlar! Kadın ve çocuk son anda kurtuldu

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın son katındaki dış cephe sıvasının bir bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenle binadan koptu.

SANİYERLE KURTULDULAR

Binadan kopan sıva parçaları, büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen kadın ve yanında bulunan çocuk ise düşen parçaların arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Sıvaların düştüğü noktaya oldukça yakın bulunan kadın ve çocuğun, parçaların yere düşmesiyle birlikte hızla uzaklaştığı görüldü.

Yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, şans eseri kadın ve çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olay sırasında kaldırımda başka kişilerin bulunup bulunmadığı ise belirtilmedi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Binanın dış cephesinden kopan parçaların kaldırıma düşmesi ve kadın ile çocuğun olayın hemen öncesinde bölgeden geçmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)