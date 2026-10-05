Ayrılığın da vekili çıktı: İlişkiyi bitirmek için şirket tutuyorlar

İlişkiyi sonlandırmak; doğru zamanı kollamayı, ağır cümleleri seçmeyi ve göz göze geldiğiniz o gerilimli anı göğüslemeyi gerektirir. Ancak Japonya’da yeni bir iş kolu, tam da bu duygusal yükü devralmak üzerine yükseliyor. Artık biten bir ilişkinin ardından noktayı koymak için 200 dolar ödeyip profesyonel bir "ayrılık temsilcisi" görevlendirmek mümkün.

TELEFON UCUYLA TEBLİĞ EDİLEN ELVEDALAR

Smart FLASH dergisine konuşan girişimci Hidemichi Nakakura’nın kurduğu "Imasugu Sayonara" (Hemen Elveda) adlı şirket, müşterileri adına partnerlerini arayarak ayrılık kararını tebliğ ediyor. Aralık 2025’te faaliyete geçen ve Haziran 2026 itibarıyla hızla büyüyen girişim, bugüne kadar 1.000’den fazla başvuru alıp 300’e yakın ilişkiyi resmi olarak noktaladı. Kurucunun paylaştığı verilere göre, hizmete başvuranların %70’ini 20’li ve 30’lu yaşlarındaki kadınlar oluşturuyor.

Sürecin omurgasını akıllı telefonlar ve LINE uygulaması oluşturuyor. Müşteriden ayrılık gerekçesi ve "bir daha aranmama" gibi özel şartlar alındıktan sonra, partnerin iletişim bilgileriyle başvuru formu dolduruluyor. Yaklaşık 33.000 yenlik (200 dolar) ödemenin ardından şirket personeli karşı tarafı aramaya başlıyor. En fazla beş arama denemesi yapılıyor; yanıt alınamazsa sosyal medya mesajı veya mektup yoluyla tebliğ sağlanarak dosya kapatılıyor. Partnerlerin "Neden kendi aramadı?" sorusuna ise şirket yetkilileri, kararın kesin olduğu ve yüz yüze görüşmenin fayda sağlamayacağı yanıtını veriyor.

GÜVENLİK KAYGISINDAN YÜZLEŞME ÇEKİNCESİNE

Başlangıçta daha çok aile içi şiddet veya güvenlik riski nedeniyle partnerinden kaçınan kişilerin tercih ettiği bu yöntem, zamanla sadece soğuduğu için yüzleşmek istemeyenlerin de başvurduğu bir seçeneğe dönüştü. Örneğin Smart FLASH’e konuşan 20’li yaşlardaki bir kadın müşteri, erkek arkadaşının tanışma uygulamasını silmemesi üzerine bir daha onun sesini duymamak için bu hizmeti seçtiğini anlatıyor. Bir başka olayda ise yirmili yaşlarının başındaki bir erkek müşteri, bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına başka birine aşık olduğunu bizzat söyleyip onu üzmek istemediği için şirketle anlaştığını ifade ediyor.

Taleplere rağmen şirket her vakayı üstlenmiyor. Evlilik veya nişanlılığın sonlanması tazminat süreçleri doğurabileceği için bu başvurular avukatlara yönlendiriliyor; olası güvenlik tehditleri nedeniyle suç örgütü bağlantılı vakalar da kabul edilmiyor. Unseen Japon verilerine göre pazarda LVUP şirketinin "WAKAREYO" gibi 1.570 ile 3.400 dolar arasında değişen daha kapsamlı paketler sunan alternatifleri de bulunuyor. Rakamlar şirket beyanlarına dayansa da bu oluşumlar, yeni nesil ilişkilerde zorlu duygusal konuşmaların giderek profesyonel aracılara devredildiğini gösteriyor.