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Halk TV Türkiye Diyanet Vakfı fondan çıktı: Payları bir ayda yüzde 48,1 azaldı

Diyanet Vakfı fondan çıktı: Payları bir ayda yüzde 48,1 azaldı

Fon skandalının ardından Türkiye Diyanet Vakfı'nın fondaki paylarını büyük ölçüde azalttığı ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un talimatıyla vakfın fon paylarının bir ayda yüzde 48,1 oranında gerilediği belirtildi.

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Diyanet Vakfı fondan çıktı: Payları bir ayda yüzde 48,1 azaldı

Fon skandalının ardından Türkiye Diyanet Vakfı'nın fondan çıkma kararı aldığı öğrenildi. Vakfın fon paylarının, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un talimatıyla bir ay içerisinde yaklaşık yarı yarıya azaltıldığı belirtildi.

31 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye Diyanet Vakfı'nın elinde 1 milyar 228 milyon 259 bin 509 adet fon payı bulunuyordu.

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29 Eylül itibarıyla ise vakfın pay sayısı 590 milyon 637 bin 350 adet azalarak 637 milyon 622 bin 159'a geriledi.

Böylece Türkiye Diyanet Vakfı'nın fondaki payları yaklaşık yüzde 48,1 oranında azalmış oldu.

Vakfın paylarında yaşanan büyük düşüş, fon skandalının ardından Diyanet Vakfı'nın yatırımlarını yeniden değerlendirdiği yorumlarına neden oldu.

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Edinilen bilgilere göre fondan çıkış yönündeki talimat Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından verildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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