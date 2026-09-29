Ali Erbaş'ın kara kutusu YÖK Özel Kalem Müdürlüğüne atandı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş döneminde başkanlık bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Hasan Güçlü’nün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandığı öğrenildi.

Güçlü’nün Erbaş’a yakınlığı nedeniyle bazı yayın organlarında “Erbaş’ın kara kutusu” ve “sağ kolu” şeklinde nitelendirildiği belirtildi.

24 SAAT ÖNCE BANK ASYA'DAKİ PARASINI ÇEKMİŞ

Atamanın ardından gözler Güçlü’nün kariyer öyküsüne çevrildi. Hasan Güçlü’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “FETÖ’nün finans kuruluşu” olarak nitelendirilen Bank Asya'daki parasını, bankaya el konulmadan 24 saat önce çektiği savunuldu. Soruşturma geçiren Güçlü hakkında, “Herhangi bir suç unsuru” bulunamadı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Güçlü’nün, Türkiye Diyanet Vakfı’nın aracını şahsi işlerinde kullandığı da öne sürüldü.

ÖZEL UMRE İDDİASI

Güçlü ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen diğer bazı iddialar, şöyle sıralandı:

İddialara göre, Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş ile kızı, damadı, torunu ve başkanlık bünyesinde görev yapan bazı genel müdürlerin eşlerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik bir kafile için özel umre organizasyonu gerçekleştirildi.

İddiaya göre, “Kadın irşat görevlisi” olarak dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü'nün eşi ve Etimesgut Vaizesi Ayşegül Güçlü görevlendirildi.

MAKAM ARACI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hasan Güçlü’nün kullandığı makam aracı da daha önce tartışma konusu oldu.

İddialara göre, Güçlü için Skoda Superb 4x4 makam aracı tahsis edildi. 2022 model önceki makam aracını koruma ekibine verdiği belirtilen Güçlü’nün yeni aracının özel üretim olduğu ve değerinin yaklaşık 4,5 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü.

KURASIZ HAC

Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğünü birlikte yürüten Hasan Güçlü, eşini kuraya sokmadan hacca götürdü.