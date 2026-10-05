Fon vurgunundaki MOSSAD iddiasına Saray'dan yanıt! Bakanlığı da uyardı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, fon skandalı soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Saral, süreçte şeffaflık ve açık bilgilerin verilmesinin önemini dile getirirken, "İşin arkasında MOSSAD var" diyenlere de sert çıktı. Saral, yaşanılan fon krizi ile alakalı süreci sulandırmaya, zihinleri bulandırmaya ve piyasaları belirsizliğe sürükleyecek açıklamaların son bulması çağrısını yaptı. Saral, "Böylesine ciddi bir süreçte herkes sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli, kamuoyunun güvenini zedeleyecek söylemlerden uzak durmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bir kesimin sosyal medyada fon skandalının arkasında İsrail, MOSSAD ve ABD'nin bulunduğuna ilişkin söylemlerine karşı çıkan Saral, bu ifadeleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nı zan altında bırakmak için yapıldığını belirtti:

"Bir taraf meseleyi “dış güçler” söylemine bağlayarak Millî İstihbarat Teşkilatımızı zan altında bırakmaya çalışıyor. Diğer taraf ise çeyrek asırlık AK Parti teşkilatını ve milyonlarca mensubunu, birkaç kişinin yaptığı iddia edilen yanlışlarla aynı kefeye koymaya çalışıyor. Bu yaklaşım ne hakkaniyetlidir ne de siyasi gerçeklikle bağdaşmaktadır.

AK Parti, milyonlarca insanın emek verdiği büyük bir siyasi harekettir. Bu büyük yapı içerisinde art niyetli davranan, kişisel çıkar peşinde koşan kim varsa Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar olduğu gibi gereken iradeyi ortaya koyacaktır.

Bırakın kurumlar görevini yapsın. Hukuk, denetim ve devlet mekanizmaları kendi işini yapsın. Hiç kimse soruşturmanın yerine geçerek hüküm vermesin; hiç kimse de süreci kendi siyasi hesabına alet etmesin."

Saral sürecin şeffaflıkla yürütülmesi gerekliliğine vurgu yaptı ve sözlerine "Başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız olmak üzere ilgili resmî kurumlarımız ve bürokratlarımız bu süreçte daha aktif olmalı, kamuoyunu düzenli ve açık biçimde bilgilendirmelidir. Ekonomik güvenin en temel şartı, belirsizliğin ortadan kaldırılmasıdır" şeklinde devam etti.

Oktay Saral, meselenin devlete ve adalete güven meselesi haline geldiğini söyleyerek yetkili kurumları da bilgi boşluğu yaratmamaları için uyardı:

"Resmî açıklamaların gecikmesi, bilgi boşluğu oluşturulması ve bu boşluğun “Yönetimde ben olsam çözerim” diyerek kendisini kurtarıcı ilan eden siyasi fırsatçılara bırakılması kabul edilemez.

Süreç nereye giderse gitsin, kime uzanırsa uzansın; devletimizin gereğini yapacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Çünkü mesele yalnızca siyasi bir tartışma değil; vatandaşın devlete, ekonomiye, piyasalara ve adalete olan güven meselesidir!"