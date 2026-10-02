Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın profesör babası fon skandalını İsrail'e bağladı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın profesör babası fon skandalını İsrail'e bağladı

Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Yusuf Emre Akgündüz'ün babası Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, fon skandalının sebebi olarak İsrail'in işin içinde olduğunu savundu. Akgündüz devamında ABD'ye de varacağını ve cumhurbaşkanının hedef alındığını söyledi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın profesör babası fon skandalını İsrail'e bağladı
Son Güncelleme:

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Yusuf Emre Akgündüz'ün babası Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, fon skandalına ilişkin farklı bir bakış açısıyla değerlendirme yaptı.

Prof. Dr. Akgündüz'e göre iktidar partisi yöneticilerinin de yer aldığı fon skandalının arkasında İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın olduğunu savundu. Oğlu Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Akgündüz bu açıklamasını "ulaşabildiği bilgilere" dayandırdı ve hedefin cumhurbaşkanı ile Türkiye olduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nın yeni ismi hakkında şok detay! AKP'yi yolsuzlukla suçlayan rektörün oğluymuşMerkez Bankası'nın yeni ismi hakkında şok detay! AKP'yi yolsuzlukla suçlayan rektörün oğluymuş

Akgündüz'ün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın profesör babası fon skandalını İsrail'e bağladı - Resim : 2

"Ulaşabildiğim bilgilere göre, fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var. Cumhurbaşkanı ve bütün devlet erkanının çok dikkatli olması zaruridir.

Hedef cumhurbaşkanımız ve dünya gücü haline gelen devletimizdir. Muhalefete akan kanalizasyonlar, bahsettiği kanallardan gelmektedir. Dikkat!"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fon Skandalı Merkez Bankası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro