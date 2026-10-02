Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın profesör babası fon skandalını İsrail'e bağladı

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Yusuf Emre Akgündüz'ün babası Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, fon skandalına ilişkin farklı bir bakış açısıyla değerlendirme yaptı.

Prof. Dr. Akgündüz'e göre iktidar partisi yöneticilerinin de yer aldığı fon skandalının arkasında İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın olduğunu savundu. Oğlu Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Akgündüz bu açıklamasını "ulaşabildiği bilgilere" dayandırdı ve hedefin cumhurbaşkanı ile Türkiye olduğunu belirtti.

Akgündüz'ün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ulaşabildiğim bilgilere göre, fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var. Cumhurbaşkanı ve bütün devlet erkanının çok dikkatli olması zaruridir.

Hedef cumhurbaşkanımız ve dünya gücü haline gelen devletimizdir. Muhalefete akan kanalizasyonlar, bahsettiği kanallardan gelmektedir. Dikkat!"