Merkez Bankası'nın yeni ismi hakkında şok detay! AKP'yi yolsuzlukla suçlayan rektörün oğluymuş

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Yusuf Emre Akgündüz hakkında dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Akgündüz'ün babasının 17-25 Aralık sürecinde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ı ve hükümetlerini açık bir şekilde yolsuzlukla suçladığı hatırlandı.

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına yapılan atamayı değerlendirdi. Yusuf Emre Akgündüz’ün göreve getirilmesini ele alan Sağlam, Akgündüz’ün babası Ahmet Akgündüz üzerinden bazı siyasi ve kurumsal bağlantı iddialarını gündeme taşıdı.

Sağlam, atamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı. Babası Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz. Yani bu kanalla bir Merkez Bankası'na giriş olup olmadığını söylemiştim.”

Sağlam, Merkez Bankası içinden güvendiği kaynaklarla konuştuğunu belirterek, Akgündüz’ün teknik yeterliliğine ilişkin olumlu değerlendirmeler aktardı:

"O zaman da Merkez Bankası'nda güvendiğim kaynaklar dediler ki, evet böyle bir ilişki var ama bu kişinin değerini düşürmez çünkü çok iyi bir teknisyendir dediler. Ve Cevdet Akçay bankacılık genel müdürü yapmıştı bunu. Yani oradan da paha biçebiliriz. teknik yeterliliği konusunda ama bir bağlantısı var mı? Var."

"BABA AKGÜNDÜZ, ÇAĞLAYAN'IN KOL SAATİ HAKKINDA..."

Sağlam, Yusuf Emre Akgündüz’ün babası Ahmet Akgündüz’ün kamuoyunda tartışma yaratan çıkışlarına da değindi. Akgündüz’ün geçmişte AKP’ye verdiği destek ve bazı açıklamalarıyla gündeme geldiğini söyledi.

Sağlam, bu bölümde şunları kaydetti:

“Yani Rotterdam İslam Üniversitesi rektörü Ahmet Akgündüz ilginç bir profesör. bir ara Hollanda sınır dışı etmeye çalışmış. O bir ara efendim AKP'ye destek veren biri ama AKP'ye destek vereyim derken işte %20 yiyorlar. O kadar da kötü değil filan gibi bir şeyler söylemiş. AKP'den de tek tepki çekmiş. işte Çağlayan'ın (Reza Zarrab'ın Zafer Çağlayan'a kol saati ile rüşvet verdi iddiası) kol saatiyle ilgili açıklamalar yapmış. Yani bir kendine nevi şahsına münhasır ama AKP'ye yakın biri olarak biliniyor.”

BABA AKGÜNDÜZ YÜZDE 20 YOLSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Akgündüz, 17-25 Aralık'taki süreçte, "Tayyip Bey'in hükümetleri ve bürokratları milletin malının yüzde 20'sini yediler" demişti.