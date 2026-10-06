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Halk TV Türkiye Dinlenme tesisi yakınında durduruldu: Araçtaki siyah poşetin içinden 50 kilo çıktı! 2 gözaltı

Dinlenme tesisi yakınında durduruldu: Araçtaki siyah poşetin içinden 50 kilo çıktı! 2 gözaltı

Eyüpsultan’da jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta, daralı ağırlığı 50 kilogram olan ve kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Dinlenme tesisi yakınında durduruldu: Araçtaki siyah poşetin içinden 50 kilo çıktı! 2 gözaltı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta, daralı ağırlığı 50 kilogram olan ve kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda araçta bulunan H.Y.K. ve S.K. gözaltına alındı.

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İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Pirinççi Mahallesi Fenertepe Gişeleri yakınlarındaki dinlenme tesisinde bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde satışı yapılacağı yönünde ihbar geldi. İhbar, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Savcılık talimatıyla çalışma başlatan ekipler aracı durdurdu.

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ARAÇTAN 50 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Araçta yapılan aramada siyah poşet içerisinde daralı ağırlığı 50 kilogram olan ve kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda araçta bulunan H.Y.K. ve S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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