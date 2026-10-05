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Halk TV Türkiye Evden çıktı bir daha haber alınamadı: Kaybolduğu noktaya yüzlerce metre uzaklıkta ölü bulundu

Evden çıktı bir daha haber alınamadı: Kaybolduğu noktaya yüzlerce metre uzaklıkta ölü bulundu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki Kadir Çakıroğlu, kaybolduğu yere yaklaşık 600 metre mesafedeki kayalıklarda ölü bulundu.

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Evden çıktı bir daha haber alınamadı: Kaybolduğu noktaya yüzlerce metre uzaklıkta ölü bulundu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki Kadir Çakıroğlu, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucu kaybolduğu noktaya yaklaşık 600 metre mesafedeki kayalıklarda ölü bulundu. İlk değerlendirmede Çakıroğlu’nun kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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DÜN AKŞAMDAN BERİ ARANIYORDU

Afşar Mahallesi’nde yaşayan Kadir Çakıroğlu, dün saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Oğlu Yüksel Çakıroğlu, saat 22.00 sıralarında jandarmaya başvurarak babasının kayıp olduğunu bildirdi.

Evden çıktı bir daha haber alınamadı: Kaybolduğu noktaya yüzlerce metre uzaklıkta ölü bulundu - Resim : 2
Kadir Çakıroğlu

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbarın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çakıroğlu’nun bulunması için arama çalışması başlatıldı. Gece ilerleyen saatlerde ara verilen çalışmalar, bugün saat 09.00 sıralarında yeniden başladı.

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KAYALIKLARDA ÖLÜ BULUNDU

Jandarma ekipleri, Çakıroğlu’nu kaybolduğu noktaya yaklaşık 600 metre mesafedeki su deposu çevresindeki kayalıklarda ölü buldu. Yapılan ilk değerlendirmede, Çakıroğlu’nun kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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