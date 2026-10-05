Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Ceviz toplamak isterken canından oldu

Ceviz toplamak isterken canından oldu

Çorum’da 62 yaşındaki Mustafa Yılmaz, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Ceviz toplamak isterken canından oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde 62 yaşındaki Mustafa Yılmaz, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Evden çıktı bir daha haber alınamadı: Kaybolduğu noktaya yüzlerce metre uzaklıkta ölü bulunduEvden çıktı bir daha haber alınamadı: Kaybolduğu noktaya yüzlerce metre uzaklıkta ölü bulundu

AĞAÇTAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Olay, sabah saatlerinde İskilip ilçesine bağlı Doğangir köyünde meydana geldi. Bahçedeki cevizleri toplamak için ağaca çıkan Mustafa Yılmaz, dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste müdahale edilen Yılmaz, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Mustafa Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çorum Hastane
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro