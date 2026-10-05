Ceviz toplamak isterken canından oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde 62 yaşındaki Mustafa Yılmaz, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

AĞAÇTAN DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Olay, sabah saatlerinde İskilip ilçesine bağlı Doğangir köyünde meydana geldi. Bahçedeki cevizleri toplamak için ağaca çıkan Mustafa Yılmaz, dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Acil serviste müdahale edilen Yılmaz, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Mustafa Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)