Dilek İmamoğlu Silivri'den seslendi: Adaletin ve hukukun işlemediği bir ülkede güven olmaz

Aile Dayanışma Ağı, 43. buluşmasını Silivri'de gerçekleştirdi. Buluşmada konuşan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, devam eden yargı süreçlerine ve tutukluların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, 17 aydır adalet beklentilerinin sürdüğünü belirterek, Türkiye'de farklı kesimlerden yurttaşların temel haklarına ulaşabilmek için uzun süre mücadele etmek zorunda kaldığını savundu. "Hakkını aramak bir ayrıcalık değil, adaletin, eşitliğin ve demokratik bir toplumun en temel değeridir" diyen İmamoğlu, hukuk ve adaletin toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Konuşmasında ülkedeki mevcut tabloya ilişkin eleştiriler yönelten İmamoğlu, "Adaletin ve hukukun işlemediği bir ülkede ne huzur olur, ne refah olur, ne de güven olur" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca yaşananların yalnızca aileleri değil, Türkiye toplumunun tamamını etkilediğini söyledi.

"BU KAOSTAN KİM BESLENİYOR?"

Dilek İmamoğlu, açıklamasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken sorular da yöneltti. "Bu kaostan kim besleniyor? Bu durum kim ya da kimlerin işine geliyor?" diye soran İmamoğlu, uygulamaların toplumun büyük bölümüne refah ve güven sağlamadığını savundu.

Geçtiğimiz pazartesi günü belediye başkanları ve çok sayıda kişinin yargılandığı davada açıklanan kararları da değerlendiren İmamoğlu, söz konusu sürece ilişkin "İftira at, beraat et" anlayışının ortaya çıktığının altını çizdi.

Dilek İmamoğlu, İBB davasındaki çok sayıda kişinin yalnızca beyanlara dayandırıldığını savunduğu bir iddianame üzerinden sanık konumuna getirildiğini belirtti. Bazı kişilerin iddianame hazırlanmadan önce aylarca tutuklu kaldığını söyleyen İmamoğlu, "Masumiyet karinesi yok sayıldı, insanlar daha yargılama başlamadan peşinen cezalandırıldılar" dedi.

"53 KİŞİ HALA TUTUKLU"

Konuşmasında tutuklu ve ev hapsinde bulunan kişilere ilişkin de rakam veren İmamoğlu, "Bugün ise 53 kişi hala tutuklu olarak cezalandırılmaya devam ediliyor, 8 kişi ev hapsinde tutuluyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, bazı kişilerin verdikleri beyanların ardından özgürlüklerine kavuştuğunu, diğer tarafta ise bu beyanlar nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan insanların bulunduğunu belirtti. Yargılama sürecinde çelişkilerin ortaya çıkarılması gerektiğini savunan İmamoğlu, "Gerçekler nasıl açığa çıkacak?" sorusunu yöneltti.

Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının savunma hakkına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dilek İmamoğlu, İmamoğlu'nun savunmasını ne zaman yapacağının dahi belli olmadığını söyledi. "Savunma hakkının engellendiği, yalan beyanların sorgulanmasına ve çelişkilerin ortaya konulmasına izin verilmediği bir yargılamadan adalet çıkabilir mi?" diye konuştu.

Duruşmaların işleyişine ilişkin eleştirilerini sürdüren İmamoğlu, gece geç saatlere kadar devam eden duruşmaları ve avukatlarla sanıkların birbirinden uzak tutulmasını eleştirdi. Konuşmasında Maarif Nazırı Emrullah Efendi'ye atfedilen söze gönderme yapan İmamoğlu, dikkat çeken bir benzetme yaptı:

"Şu avukatlar olmasa, şu sanıklar konuşmasa duruşmayı ne güzel idare ederdik."

Davaların kamuoyuna açık şekilde takip edilmesi gerektiğini savunan İmamoğlu, duruşmaların avukatlar, sanıklar, aileler ve basın açısından kısıtlanmaması gerektiğini belirtti. Davanın televizyonlarda canlı yayınlanmasını talep ettiklerini de yineledi.

Ailelerin 17 aydır baskı altında tutulduğunu vurgulayan İmamoğlu, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini savundu. Buna rağmen mücadeleden geri adım atmayacaklarını belirterek, "Bu ahlak dışı uygulamalar ve saldırılar asla bizi yıldırmayacak" dedi.

Siyasetçilerin yaşananlara karşı daha güçlü tepki göstermesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu, siyasetçilerin yalnızca makam ve yetki sahibi olmakla sınırlı bir sorumluluğu bulunmadığını söyledi.

"Millet burada! Biz buradayız! Milletin seçtikleri burada, Silivri'de!" ifadelerini kullanan İmamoğlu, milletin temsilcilerini adalet konusunda tavır almaya ve Silivri'ye gelmeye çağırdı.

Meselenin yalnızca Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşları ve aileleriyle sınırlı olmadığını savunan İmamoğlu, "Bu mesele 86 milyonun ortak meselesidir; hak, hukuk ve adalet meselesidir" dedi.