İBB davasında 2. celsenin 7. günü Silivri'de: Neler yaşandı?
İBB davasının ikinci celsesinin yedinci günü Silivri'de başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı davada tutuksuz sanıklar savunma yapıyor.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının ikinci celsesi Silivri'de devam ediyor.
Haftaya 4 gün tahliye talepleri alınacak. Avukatlara veya tutuklulara 30 dakika süre verilecek ve savunma alınmayacak. Savunma ilk listedeki sıralamayla olacak. Buna göre Ekrem İmamoğlu'na tahliye talebi için sıranın 3 Eylül Perşembe günü gelmesi bekleniyor.
Davanın ikinci celsesinin yedinci gününde de tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinde yaşananları anbean aktarıyor...
İTİRAFÇI UMUT ŞENOL KÜRSÜDE
Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilen Umut Şenol savunmasına başladı. Şenol'un 'sistem' iddialarına karşı Murat Ongun, "Nasıl oluyor da yeni tanıdığım birine sistemden bahsedip tüm sırrımı ifşa ediyorum" dedi. Şenol, "Bana finansla ilgili bir şey söylenmedi benim ifademde de finansla ilgili bir şey yok" diye yanıt verdi.
"KENDİ PARAMLA EV ALDIM, SUÇ OLMASINI ANLAMIYORUM"
İmamoğlu İnşaat çalışanı Burcu Beyazoğlu savunmasında şunları söyledi:
"Eğer amacım herhangi bir paranın kaynağını gizlemek olsaydı, kendi adımla kendi banka hesabımdan satın aldığım dairenin numarasını açıkça yazarak ödeme yapmamın hiçbir anlamı olmazdı. Üstelik söz konusu daire kâğıt üzerinde bırakılmış bir işlem de değildir. Ben ailemle birlikte bu dairede fiilen oturuyorum. DASK’ını yaptırdım, borcunu tamamladım ve tapumu aldım. Hem eşim hem de ben yıllardır özel sektörde çalışmış, bu sırada birikim yapmış insanlarız. Aldığımız maaşlar resmi kayıtlarda sabittir. Uzun yıllar çalışan bir karı-koca olarak 7 milyon TL tutarındaki bir ev almamızda şüpheli bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yıllardır çalıştığım şirketten, kendi paramızla ev satın almış olmanın suç olarak değerlendirilmesini anlamıyorum.
Ben yalnızca yıllardır çalıştığı şirketten taksitle ailesi için ev satın almış bir çalışanım. Bu nedenle hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyor ve beraatime karar verilmesini saygılarımla talep ediyorum."
"İŞ ALMANIZI ENGELLEDİK Mİ?"
Ekrem İmamoğlu, Adnan Çebi'ye sorular yöneltti...
Ekrem İmamoğlu: Yani bu, bu soru önemli. Niye önemli? Çünkü sizin itibarınıza da benim itibarıma da aslında bir çok konuya da negatif bir imajı tesis eden bir ilişki kurma çabası var. Halbuki, evet güzel söylediniz; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile benim görev yaptığım dönemde bir ihale almadınız, dediniz. Olan işleriniz devam ediyor diye biliyorum yani ben. Bunlara bir engel olduğunu zannetmiyorum. Aksaklık, eksiklik, olan bir ödeme gecikmesi olabilir. Bu gayet doğal. Bunu söylediniz ya ben şunu sormam lazım: İş almanızı engelleyen bir tavrımız mı oldu yoksa siz mi katılmadınız veya ihaleye girmediniz?
Adnan Çebi: Biz, biz girmedik.
Ekrem İmamoğlu: Bunu düzeltelim, yani sanki biz engel koymuşuz gibi bir algı oluşmasın. Kimseye engel koymadık çünkü. Yani ne sizin firmanıza ne bir başka firmaya. Bir de bir yanlış, yanlış anlama olabilir. Ben anladım ne anlattığınızı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen işlerimiz diye dosya verdiniz. O sizin tercihinizle iptal ettiniz. Yani belli bir seviyeye gelmediği için pandemi döneminde çıkan karar gereği siz var olan ihaleleri iptal ettiniz. Yani bizim iptal ettiğimiz bir iş değil. Hakkınız olarak başvurdunuz ve iptal ettirdiniz, öyle değil mi?
Adnan Çebi: Evet.
Ekrem İmamoğlu: Tamam, teşekkürler.
DURUŞMA BAŞLADI
Tutuksuz sanık iş insanı Adnan Çebi savunması için söz aldı. Çebi şunları söyledi:
"Kreş için gönderdiğim 4 milyon 700 bin lira bizim için sembolik bir rakamdır, eğitime katkıdır. Bu bedel üzerinden örgüte finansman gibi bağlantı çıkarılması mümkün değildir.
Ekrem İmamoğlu döneminde İBB’den hiç iş almadık. AK Parti döneminden kalan 1.5 milyon dolarlık işi de tasfiye ettik."