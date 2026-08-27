İBB davasında 2. celsenin 7. günü Silivri'de: Neler yaşandı?

Ekrem İmamoğlu, Adnan Çebi'ye sorular yöneltti...

Ekrem İmamoğlu: Yani bu, bu soru önemli. Niye önemli? Çünkü sizin itibarınıza da benim itibarıma da aslında bir çok konuya da negatif bir imajı tesis eden bir ilişki kurma çabası var. Halbuki, evet güzel söylediniz; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile benim görev yaptığım dönemde bir ihale almadınız, dediniz. Olan işleriniz devam ediyor diye biliyorum yani ben. Bunlara bir engel olduğunu zannetmiyorum. Aksaklık, eksiklik, olan bir ödeme gecikmesi olabilir. Bu gayet doğal. Bunu söylediniz ya ben şunu sormam lazım: İş almanızı engelleyen bir tavrımız mı oldu yoksa siz mi katılmadınız veya ihaleye girmediniz?

Adnan Çebi: Biz, biz girmedik.

Ekrem İmamoğlu: Bunu düzeltelim, yani sanki biz engel koymuşuz gibi bir algı oluşmasın. Kimseye engel koymadık çünkü. Yani ne sizin firmanıza ne bir başka firmaya. Bir de bir yanlış, yanlış anlama olabilir. Ben anladım ne anlattığınızı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen işlerimiz diye dosya verdiniz. O sizin tercihinizle iptal ettiniz. Yani belli bir seviyeye gelmediği için pandemi döneminde çıkan karar gereği siz var olan ihaleleri iptal ettiniz. Yani bizim iptal ettiğimiz bir iş değil. Hakkınız olarak başvurdunuz ve iptal ettirdiniz, öyle değil mi?

Adnan Çebi: Evet.

Ekrem İmamoğlu: Tamam, teşekkürler.