İmamoğlu’nun Danışmanı Tonguç Çoban tek cümlelik itirafçı beyanıyla tutuklu: Rüşvet alan da yok veren de yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Tonguç Çoban, Şile Belediyesi soruşturması kapsamında 26 Aralık 2025'te tutuklandı. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Çoban hakkındaki rüşvet suçlamasının dayanağı tartışma konusu oldu.

Çoban'ın mahkemeye sunduğu tahliye talebi dilekçesinde, Şile Belediyesi'nde çalışmadığı, kurumla herhangi bir idari veya iş bağlantısının bulunmadığı belirtildi. İBB Başkan Danışmanı olarak 39 ilçe belediyesiyle koordinasyon sağladığını ifade eden Çoban, dosyaya "iliştirilmiş bir sanık" olduğunu ve amacın kendisini İBB'deki görevinden koparmak olduğunu savundu.

SUÇLAMANIN DAYANAĞI TEK CÜMLELİK BEYAN

Dosyada Çoban hakkındaki temel delilin, etkin pişmanlıktan yararlanan Oğuz Kaçmaz'ın Kasım 2025'te verdiği ifade olduğu belirtildi. Kaçmaz'ın, "A-101 ya da BİM'den yardım kartı talep edip temin ettikleri bu kartları Tonguç Çoban'a verdiklerini biliyorum" şeklindeki beyanı, Çoban'ın tutukluluğunun temel dayanağı olarak gösterildi.

Çoban ise söz konusu market kartlarını kesinlikle almadığını, Kaçmaz'ın da iddiasını görgüye dayalı bir bilgiye dayandırmadığını savundu. Dilekçede, beyanın ne zaman, nerede ve kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin somut ayrıntıların bulunmadığına dikkat çekildi.

Çoban ayrıca rüşvet suçunun oluşması için rüşvet veren ve alan arasında bir anlaşmanın bulunması gerektiğini, dosyada ise böyle bir anlaşmayı ortaya koyan herhangi bir delil bulunmadığını ifade etti.

"ORTADA RÜŞVET ALAN DA VEREN DE YOK"

Evrensel'deki habere göre Tonguç Çoban'ın avukatı ve eşi İsmihan Çoban da dosyada somut delil bulunmadığını savundu. Çoban, eşinin Şile Belediyesi ile idari bağının olmadığını belirterek, dosyaya delil olarak sunulan telefon görüşmelerinin görev kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

İsmihan Çoban, "Şile Belediyesi soruşturmasıyla operasyon başlatıldı ancak Tonguç’un Şile Belediyesi ile hiçbir idari bağı yok. Görevi gereği tüm ilçe belediye başkanlarıyla görüşür. Dosyaya delil diye koydukları şeyler, görev icabı yapılan telefon görüşmelerinden ibaret" ifadelerini kullandı.

Rüşvet suçlamasına ilişkin de Çoban, "Eski bir belediye çalışanının etkin pişmanlık ifadesinde geçen 'Kartların Tonguç Çoban'a verildiğini biliyorum' şeklindeki tek bir cümleyle süreç yürütülüyor" dedi.

Çoban, dosyadaki hukuki çelişkiye dikkat çekerek, "İddianamede rüşvet suçlaması var fakat rüşvet veren olarak gösterilen şahıslar dosyada sanık değil, müşteki konumunda. Rüşvet alan yok, veren yok ama Tonguç 8 aydır rüşvet suçlamasıyla tutuklu" ifadelerini kullandı.

Tutukluluğun "delil karartma şüphesi" gerekçesiyle sürdürüldüğünü belirten İsmihan Çoban, bu gerekçenin artık geçerliliğini yitirdiğini savundu.

Çoban, "Delil karartma şüphesiyle tutukluluk uzatılıyor ama 8 aydır dosyaya tek bir yeni delil girmedi. Hangi delil karartılacak?" diyerek tahliye taleplerinin matbu gerekçelerle reddedildiğini belirtti.