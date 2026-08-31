Denizlerde yasak gece yarısı bitiyor: 250 liraya da var 800 liraya da!

Edirne'de balıkçılar gece yarısı sona erecek av yasağının ardından gırgır ve trol tekneleriyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılmaya hazırlanıyor. Tezgahlarda palamudun kilosu 250, mezgit ise 800 liraya kadar çıktı.

BÜYÜK TEKNELER YARIN AÇILIYOR

Av yasağı boyunca tezgahları kıyı balıkçılığı yapan küçük teknelerin getirdiği sınırlı miktarda balık süsledi. Büyük teknelerin yarından itibaren denize açılmasıyla hem çeşitliliğin artması hem de fiyatların düşmesi bekleniyor.

Balıkseverler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Vatandaşlar, büyük teknelerin avıyla birlikte tezgahlarda daha uygun fiyatlar görmeyi umuyor.

PALAMUT VE HAMSİ UMUDU

Balıkçı Engin Çakıcı, yeni sezonun bereketli geçmesini beklediklerini söyledi. Çakıcı, özellikle palamut ve hamsinin bol olacağını umduklarını belirtti.

Çakıcı, "Tüm ümidimiz halkımız balık yesin. Ucuz, uygun fiyatlar temennimiz. İnşallah bu sene çok bereketli olacak" dedi.

TEZGAHTAKİ FİYATLAR BELLİ OLDU

Çakıcı'nın verdiği bilgiye göre tezgahlarda palamut 250, hamsi 300, istavrit 500, sardalya 350, levrek ve çipura 600, mezgit ise 700 ila 800 liradan satılıyor.

Balıkçı, palamuda yoğun talep olduğunu vurguladı. Karadeniz'deki dalgalar nedeniyle bazı küçük teknelerin denize açılamadığını belirten Çakıcı, arz artışıyla birlikte fiyatların gelecek hafta düşmesini beklediklerini söyledi.

Alışveriş yapan Mustafa Özdirmenci de balık yemeyi özlediğini dile getirdi.

(AA)