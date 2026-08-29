Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Denize girmeye gitmişti hastanelik oldu! İmdadına deniz ambulansı yetişti

Denize girmeye gitmişti hastanelik oldu! İmdadına deniz ambulansı yetişti

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Akvaryum Koyu’nda yürürken dengesini kaybedip ayak bileklerinden yaralanan 20 yaşındaki Y.B., ekiplerin müdahalesinin ardından deniz ambulansıyla bölgeden tahliye edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Denize girmeye gitmişti hastanelik oldu! İmdadına deniz ambulansı yetişti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize girmek için Akvaryum Koyu’na giden 20 yaşındaki Y.B., yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düştü. Ayak bileklerinden yaralanan genç, ekiplerin müdahalesinin ardından deniz ambulansıyla bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tapudan çıktı parasını düşürdü! Gerçek kamerada ortaya çıktıTapudan çıktı parasını düşürdü! Gerçek kamerada ortaya çıktı

KOYDA YÜRÜRKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, saat 18.30 sıralarında Bitez Mahallesi’ndeki Adaboğazı Akvaryum Koyu’nda meydana geldi. Denize girmek amacıyla koya giden Y.B., yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucu ayak bileklerinden yaralanan genç için yardım çağrıldı.

Denize girmeye gitmişti hastanelik oldu! İmdadına deniz ambulansı yetişti - Resim : 2

3 çocuk parkı ateşe verdi! O anlar saniye saniye kamerada3 çocuk parkı ateşe verdi! O anlar saniye saniye kamerada

DENİZ AMBULANSIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Bodrum Deniz Kurtarma Derneği, Muğla 112 Motorize Sağlık Ekibi ve Muğla SAR Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.B., sedyeyle Akvaryum Koyu’nun Karaada’ya bakan sahiline taşındı.

Buradan koyda hazır bekleyen “Yaşam” adlı tam donanımlı deniz ambulansına alınan genç, marinada bekleyen kara ambulansına aktarıldı.

Y.B., daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muğla Deniz
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro