Denize girmeye gitmişti hastanelik oldu! İmdadına deniz ambulansı yetişti
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Akvaryum Koyu’nda yürürken dengesini kaybedip ayak bileklerinden yaralanan 20 yaşındaki Y.B., ekiplerin müdahalesinin ardından deniz ambulansıyla bölgeden tahliye edildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize girmek için Akvaryum Koyu’na giden 20 yaşındaki Y.B., yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düştü. Ayak bileklerinden yaralanan genç, ekiplerin müdahalesinin ardından deniz ambulansıyla bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.
KOYDA YÜRÜRKEN DENGESİNİ KAYBETTİ
Olay, saat 18.30 sıralarında Bitez Mahallesi’ndeki Adaboğazı Akvaryum Koyu’nda meydana geldi. Denize girmek amacıyla koya giden Y.B., yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucu ayak bileklerinden yaralanan genç için yardım çağrıldı.
DENİZ AMBULANSIYLA TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Bodrum Deniz Kurtarma Derneği, Muğla 112 Motorize Sağlık Ekibi ve Muğla SAR Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.B., sedyeyle Akvaryum Koyu’nun Karaada’ya bakan sahiline taşındı.
Buradan koyda hazır bekleyen “Yaşam” adlı tam donanımlı deniz ambulansına alınan genç, marinada bekleyen kara ambulansına aktarıldı.
Y.B., daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)