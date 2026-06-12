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Halk TV Türkiye Daha önce 6 kez temizlenmişti! O evden 6 saatte 6 kamyon çöp daha çıktı

Daha önce 6 kez temizlenmişti! O evden 6 saatte 6 kamyon çöp daha çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, daha önce 6 kez temizlendiği belirtilen 86 yaşındaki Yusuf Ç.'ye ait evden bir kez daha 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

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Daha önce 6 kez temizlenmişti! O evden 6 saatte 6 kamyon çöp daha çıktı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde ihbar üzerine bir eve giren belediye ekipleri, içeriden tam 6 kamyon çöp çıkardı. Daha önce de 6 defa temizlendiği öğrenilen ev, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla tamamen boşaltıldı ve ardından dezenfekte edildi.

Daha önce 6 kez temizlenmişti! O evden 6 saatte 6 kamyon çöp daha çıktı - Resim : 1

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Ekipler, Turan Mahallesi 133 Sokak'ta bulunan ve 86 yaşındaki Yusuf Ç.'ye ait olan eve gitti.

Daha önce 6 kez temizlenmişti! O evden 6 saatte 6 kamyon çöp daha çıktı - Resim : 2

ODALARIN TAMAMI ÇÖPLE DOLU ÇIKTI

Eve giren belediye görevlileri, odaların tamamen çöplerle doldurulduğunu tespit etti. Yaşlı adama ait evin her yerini kaplayan çöpler yüzünden odalarda adım atacak yer kalmadığı görüldü.

Daha önce 6 kez temizlenmişti! O evden 6 saatte 6 kamyon çöp daha çıktı - Resim : 3

6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA 6 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Çöp evin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin tam 6 saat süren mesaisi sonucunda evden 6 kamyon dolusu çöp dışarı çıkarıldı.

Daha önce 6 kez temizlenmişti! O evden 6 saatte 6 kamyon çöp daha çıktı - Resim : 4

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DAHA ÖNCEDE 6 KEZ TEMİZLENMİŞTİ

Daha önce de 6 kez temizlendiği belirtilen ev, çöplerden arındırıldıktan sonra mikrop ve kokulara karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Temizlik Belediye
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