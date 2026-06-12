Daha önce 6 kez temizlenmişti! O evden 6 saatte 6 kamyon çöp daha çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ihbar üzerine bir eve giren belediye ekipleri, içeriden tam 6 kamyon çöp çıkardı. Daha önce de 6 defa temizlendiği öğrenilen ev, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla tamamen boşaltıldı ve ardından dezenfekte edildi.

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Ekipler, Turan Mahallesi 133 Sokak'ta bulunan ve 86 yaşındaki Yusuf Ç.'ye ait olan eve gitti.

ODALARIN TAMAMI ÇÖPLE DOLU ÇIKTI

Eve giren belediye görevlileri, odaların tamamen çöplerle doldurulduğunu tespit etti. Yaşlı adama ait evin her yerini kaplayan çöpler yüzünden odalarda adım atacak yer kalmadığı görüldü.

6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA 6 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Çöp evin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin tam 6 saat süren mesaisi sonucunda evden 6 kamyon dolusu çöp dışarı çıkarıldı.

DAHA ÖNCEDE 6 KEZ TEMİZLENMİŞTİ

Daha önce de 6 kez temizlendiği belirtilen ev, çöplerden arındırıldıktan sonra mikrop ve kokulara karşı ilaçlanarak dezenfekte edildi. (DHA)