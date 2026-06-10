Komşuların şikayetiyle başladı: Evden 20 ton çöp çıktı!
Osmangazi Belediyesi ekipleri, Tahtakale Mahallesi'nde atık depolandığı belirlenen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, komşuların kötü koku ve haşere şikayeti üzerine başlatılan inceleme bir trajediyi ortaya çıkardı.
Tahtakale Mahallesi sakinleri, yakın çevrelerindeki bir evden yayılan kötü koku ve haşere nedeniyle Osmangazi Belediyesi'ne ihbarda bulundu.
İhbarı değerlendiren belediye, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini bölgeye sevk etti.
20 TON ATIK ÇIAKRILDI
Yerinde inceleme yapan ekipler, evin içinde uzun süredir biriktirildiği anlaşılan yoğun miktarda atık bulunduğunu tespit etti.
Gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve giren ekipler, koordineli çalışmayla evden yaklaşık 20 ton çöp tahliye etti.
KOKU SORUNU GİDERİLDİ
Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından ekipler, hem evin içini hem de çevresini baştan sona temizleyerek mahalleyi rahatsız eden kötü koku sorununu ortadan kaldırdı.
(AA)