Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'taki gemi faciasına ilişkin ilk açıklama

Girne'den Mersin'e giderken alabora olan, 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde 237 kişi kurtarıldı. 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 23 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi, bugün öğle saatlerinde Girne açıklarında alabora oldu. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu bildirildi.

Henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başlayan geminin alabora olmasının ardından bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Çalışmalara sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra helikopterler ve çevredeki özel tekneler de destek verdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in açıkladığı son bilgilere göre, kazada 237 kişi sağ olarak kurtarıldı. 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 23 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

ERDOĞAN: TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın ardından Türkiye ile KKTC makamlarının koordinasyon içinde hareket ettiğini belirtti.

Erdoğan, arama kurtarma faaliyetlerinin kazanın hemen ardından başlatıldığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu mesajları verdi:

"Bugün Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Erdoğan, yürütülen çalışmalar sonucunda 237 yolcu ve mürettebatın kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirterek kayıplara ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaşırken, kurtarılanlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.