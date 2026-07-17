CHP'li belediyelere operasyonlarda bardak taştı: AKP kulisleri kesilen faturadan rahatsız

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda son olarak Çankaya Belediyesi operasyonu bardağı taşırdı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkındaki tutuklama kararının ardından AKP kulislerinde yüksek sesle duyulan rahatsızlık konuşulmaya başlandı. Bazı AKP'li milletvekilleri, soruşturmaların toplumda "siyasi operasyon" algısını güçlendirdiğini ve bunun faturasının iktidara çıktığını savundu. Parti içinde, soruşturmaların sandıkta iktidara maliyet oluşturduğu görüşü dile getirildi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYONLARDA BARDAK TAŞTI

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, AKP'li bazı milletvekilleri, sahada seçmenin operasyonları yolsuzluk soruşturması olarak değil, siyasi bir süreç olarak değerlendirdiğini belirtti.

Vatandaşların, "Gerçekten suç varsa elbette yargılansınlar ama neden sürekli muhalefet belediyeleri hedef alınıyor?" sorusunu yönelttiğini aktaran partililer, bu algıyı kırmakta zorlandıklarını ifade etti.

Operasyonların CHP'yi yıpratmak yerine mağduriyet algısını güçlendirdiğini savunan bazı AKP'li isimler, kamuoyunun dosyaların içeriğinden çok operasyonların zamanlamasını konuştuğunu, bu nedenle beklenen siyasi sonucun ortaya çıkmadığını dile getirdi.

OPERASYONLAR EKONOMİK KRİZİ GÖLGEDE BIRAKAMADI

AKP kulislerinde dile getirilen bir başka değerlendirme ise operasyonların ekonomiye ilişkin gündemi değiştirmediği yönünde oldu.

Bazı milletvekilleri, vatandaşın temel gündeminin hayat pahalılığı, kira ve enflasyon olduğunu belirterek, belediyelere yönelik soruşturmaların bu sorunları gölgede bırakmadığını söyledi.

AKP'li bir kurmay, vatandaşın geçim sıkıntısını konuşmak istediğini, belediye operasyonları gündeme geldiğinde ise bunların siyasi olduğu değerlendirmesini yaparak yeniden ekonomik sorunlara döndüğünü ifade etti.

AKP KULİSLERİ KESİLEN FATURADAN RAHATSIZ

Kulislerde konuşan bir başka AKP'li isim ise kamuoyunun önemli bir bölümünün belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ikna olmadığını savundu.

Söz konusu isim, toplumda oluşan algının operasyonların siyasi olduğu yönünde olduğunu belirterek, insanların zamanlamayı sorguladığını ve bunun siyasi maliyetini iktidara yüklediğini ifade etti. Aynı AKP'li isim, "Halk belediyelerin çaldığına inanmıyor. Sonuçta faturayı bize kesiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

AKP'li kurmaylar, soruşturmaların hukuki zeminde yürütülmesinin önemine dikkat çekerken, ortaya çıkan siyasi tablonun ise parti içinde ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.