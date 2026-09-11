Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanına sahte dolarla protesto

CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanına sahte dolarla protesto

Foça’da YENİ Parti ilçe başkanlığı açıldı. CHP’den istifa eden 8 belediye meclis üyesi partiye katılırken, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AKP’ye geçişi tahta sandalye ve sahte dolarla protesto edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanına sahte dolarla protesto

İzmir'in Foça ilçesinde YENİ Parti İlçe Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. Açılışta, CHP'den istifa eden 8 Foça Belediye Meclis üyesi YENİ Parti'ye katılırken, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AKP'ye geçmesi protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan programa YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir milletvekilleri Salih Uzun ve Deniz Yücel ile parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda Fıçı'nın parti değişikliğine tepki gösterilirken, katılımcılar daha sonra "Saniye istifa" ve "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganlarıyla Foça Belediyesi önüne yürüdü.

Belediye binası önündeki protestoda Fıçı'nın parti değiştirmesi tahta sandalye ve sahte dolarlarla protesto edildi.

CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanına sahte dolarla protesto - Resim : 1

"MİLLETİN İRADESİ YENİDEN TARTIŞILIYOR"

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Foça Belediye Meclisi'ndeki 8 üyenin CHP'den ayrılarAKPye katıldığını açıkladı. Güç, siyasi parti değişikliklerinin ötesinde seçmen iradesinin tartışıldığını savunarak, "Mesele artık milletin iradesine nasıl bakıldığı meselesine dönüşmüştür" dedi.

Türkiye'nin yeni bir siyasi anlayışa ihtiyaç duyduğunu belirten Güç, iktidarın siyasi tartışmalarla kamuoyunun dikkatini gerçek sorunlardan uzaklaştırdığını öne sürdü. Güç, "Milletimiz bunlarla ilgilenmiyor. Çünkü bunlar iktidarın tuzakları" ifadelerini kullandı.

Güç, partisinin seçimlere ve örgütlenmeye odaklanacağını belirterek, "Bizim gücümüz milletimizdir. Bizim gücümüz örgütümüzdür" diye konuştu.

İmamoğlu'nun Tuzla davası Silivri'de başladıİmamoğlu'nun Tuzla davası Silivri'de başladı

YENİ Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ise Fıçı'nın AKP'ye geçişini eleştirdi. Fıçı'nın seçimlerde muhalif seçmenlerin oylarıyla belediye başkanı olduğunu savunan Uzun, parti değişikliğinin seçmen iradesiyle bağdaşmadığını söyledi.

Uzun, "Foça'yı bütünüyle kandırdı, bütünüyle Foça'ya haksızlık etti" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin mücadelesine devam edeceğini belirten Uzun, parti değiştiren isimlere yönelik ise "Kim giderse gitsin, giden her kişinin yerine on kişi kazanacağız" dedi.

İBB davasında 2. celsenin 15. günü: İşte anbean Silivri'de yaşananlarİBB davasında 2. celsenin 15. günü: İşte anbean Silivri'de yaşananlar

YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel de iktidarın muhalefet belediyelerine yönelik politikalarını eleştirerek demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin sürdürüleceğini söyledi.

Fıçı'nın parti değişikliğine de değinen Yücel, sert ifadeler kullandı. Yücel, "Yazıklar olsun. Keşke bu utancı yaşatmasaydı da belediye başkanlığından istifa etseydi" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir YENİ Parti AKP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro