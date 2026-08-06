CHP'de kalan vekiller de Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı! "Saray’ın biçtiği rolü oynuyor"

YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde CHP'de kalmayı tercih eden bazı milletvekilleri, butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te bin 9 gün sonra yaptığı grup toplantısındaki konuşmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık bin gün sonra yaptığı grup toplantısında kurultaya ilişkin herhangi bir mesaj vermemesi, parti içinde eleştirilere neden oldu.

KURULTAY SESSİZLİĞİNE SERT TEPKİ GÖSTERDİLER

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, kendilerini "Üçüncü yolcular" olarak tanımlayan bazı milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nun 40 dakika süren konuşmasında kurultaya değinmemesini eleştirdi. Vekiller, “Partiye yapıştırılan, ‘Saray ile hareket ediliyor’ etiketini bu şekilde sökemezsiniz” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, "Ahlaki zeminde siyaset yaptığını" söyleyerek, "Biz, ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerleyiz" ifadelerini kullanmasının da CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kuran isimlere yönelik bir mesaj olduğu yorumları yapıldı. Bazı milletvekilleri ise, “Kavga görüntüsü vermek CHP’ye yaramayacak” görüşünü dile getirdi.

"HALK BUNU BİR KENARA NOT ALIR"

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki, "Bizim parayla pulla arsalarla işimiz yok, Saray şürekâsına açıkça her yerde meydan okuruz" sözlerini hatırlatan bir milletvekili ise şu eleştiriyi yöneltti:

“Birlikte yol yürüdüğünüz arkadaşlarınızı iktidar yargısı önüne atarsanız, halk bunu bir kenara not alır, sizi güvenilmez ilan eder.”

Kurultayın bir an önce yapılması gerektiğini savunan bir başka milletvekili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“CHP, Saray’ın biçtiği rolü oynuyor, Saray ile hareket ediliyor’ etiketinden bu şekilde sıyrılamazsınız. Partinin bir an önce kurultaya götürülmesi gerekiyor. Mahkeme bu yönetimi, ‘Halkın sorunlarını gündeme taşısın’ diye getirmedi, partiyi kurultaya taşısın diye göreve getirdi.”