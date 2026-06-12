CHP'de disipline sevkler açıklanacak

Mahkemenin verdiği butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da "parti suçu" işlediği iddia edilen aralarında milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da bulunduğu yeni isimlerin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor. Yeni liste birazdan kamuoyuyla paylaşılması bekniyor.

MECLİS YÖNETİMİNE YENİ ATAMA BEKLENTİSİ

Gözlerin çevrildiği toplantının bir diğer kritik gündemi ise TBMM'deki boşalan koltuklar. TBMM tarafından bugün Grup Başkanvekillikleri düşürülen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine kimlerin getirileceği değerlendiriliyor. Toplantı sonrası bu koltuklara yeni atamaların yapılması bekleniyor.

İLK DALGADA 9 İSİM SEVK EDİLMİŞTİ

Çarşamba günü gerçekleşen MYK'da, seçilmiş lider Özgür Özel'e destek verdikleri için 9 milletvekilinin (Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer) üyelikleri askıya alınmış ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Bugünkü toplantıdan çıkacak kararlarla bu listeye yeni isimlerin eklenmesine kesin gözüyle bakılıyor.