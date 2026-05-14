Tanju Özcan'dan iddianameye ilk tepki: Hodri meydan!

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 2 Mart’ta çıkarıldıkları Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Özcan ile Can’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında günler sonra iddianame hazırlandı.

178 sayfalık iddianame, onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı “davacı/müşteki kurumlar” arasında yer aldı.

Özcan'ın aralarında olduğu 19 kişi hakkında “rüşvet”, “irtikap”, “dolandırıcılık” ve “Vakıflar Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltildi. Özcan'ın 263 yıla kadar hapsi istendi.

'BEN HAZIRIM'

İddianamenin ardından Tanju Özcan'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özcan, "Hodri meydan" dedi.

Özcan'ın açıklaması şöyle:

"Sonunda davam açılmış. Savcılığa göre türlü türlü yolsuzluklar yapmışım! Ama günün sonunda şahsına veya yakınlarına 1 kuruşluk menfaat sağladı iddiası yok. Peki, sormak lazım o zaman? Ben kendime veya yakınlarıma menfaat sağlamamışsam, bu kadar yolsuzluğu kimin için yapmışım!

Lütfen duruşmaları izleyin. Ben hazırım!

Hadi bakalım… HODRİ MEYDAN"