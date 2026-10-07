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Cemil Tugay'a şiirle rest: Levent Üzümcü de bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü paylaştığı şiirle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Cemil Tugay'a şiirle rest: Levent Üzümcü de bıraktı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Üzümcü'nün istifa kararı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçişinin ardından geldi.

Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını duyururken Metin Altıok'un "Kanadı Kırık Bir Akşam" adlı şiirinden dizelere yer verdi.

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İSTİFASINI ŞİİRLE DUYURDU

Levent Üzümcü'nün paylaşımında şu dizeler yer aldı:

"Gün bitti lambayı hazırla;
Işık kalmadı girecek odamıza
Çek perdeleri sevdiceğim;
Kanadı kırık bir akşam
Zonkluyor durmadan dışarda

Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla

Yarın farklıdır bugünden,
Adı değişir hiç olmazsa
Kara bir suyu
Geçiyoruz şimdilerde
Basarak yosunlu taşlara

Sen bugünden yarına
Birazcık umut sakla

Gün bitti sevdiceğim;
Geriye kalan posa
Bu serin güz akşamında
Geç otur karşıma sessizce,
Devam et ördüğün hırkaya"

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"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE..."

Üzümcü, şiirin ardından istifa kararını şu sözlerle paylaştı:

"Gördüğüm lüzum üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna duyurulur."

Cemil Tugay'a şiirle rest: Levent Üzümcü de bıraktı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cemil Tugay İstifa AKP İzmir
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