Son Dakika | YENİ Parti'den Cemil Tugay'a ilk tepki: O yüzle İzmir sokaklarında gezemez

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesine sert tepki gösterdi. Başarır, muhalefet belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerini hatırlatarak, AKP’ye katılan isimlerin “yargıdan muaf tutulduğunu” savundu. Başarır, Tugay'a yönelik de, "Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez; ancak rozet törenine gruba gelir." dedi.

"KENDİ SAFLARINA GEÇEN İNSANLAR YARGILANMIYOR"

Başarır, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün AK Parti genel merkezde bir grup toplantısı yaptı ve İzmir belediye başkanını kendi saflarına üye olarak kaydettiklerini, aldıklarını açıkladı. Utanç verici bir durum.

İki gün önce de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, iki dönem milletvekilliği yapmış, iki dönemdir Mersin'i yöneten, yüzde 60 civarında oy almış Sayın Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı, Yenişehir Belediye Başkanı tutuklandı.

Aynı şekilde Eyüp Belediye Başkanı, aynı şekilde Ataşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı.

Demek ki kendi saflarına geçen insanlar yargılanmıyor, yargıdan muaf tutuluyor; ama bir şekilde direnen, dik duran insanlar cezaevine gidiyor."

AKP'NİN İZMİR VİDEOSUNA TEPKİ

Başarır, AKP’nin İzmir’e ilişkin paylaştığı videoyu da eleştirdi. Videoda İzmir’in çöp görüntüleriyle hedef alındığını belirten Başarır, aynı belediye başkanına daha sonra rozet takılmasına tepki gösterdi:

"Ve utanç verici bir video paylaştılar. Yapay zekayla İzmir'de bir çöp tepesi oluşturmuşlar.

İzmir'de hiç öyle bir yer görmedim ben de ama... Böyle bir video paylaştılar. Peki İzmir'i kim yönetiyor? Cemil Tugay.

İzmir'i çöp haline getiren bir belediye başkanıysa iddianız —benim öyle bir iddiam yok,

İzmir'de hiç öyle bir şey görmedim— almaya utanmıyor musunuz?

Çöpü İzmir'deki varsa alkışlayan bakanlar, milletvekilleri mi toplayacak? Hem bir belediye başkanının İzmir'i nasıl yönetildiğine ilişkin bir video paylaş, daha sonra o belediye başkanına rozet tak. Ya bu nasıl bir utanmazlık? Bakın direnenler cezaevinde. Onurlu bir şekilde dik duranlar cezaevinde. Eğilip bükülenler, sokağa çıkacağı yüzü olmayanlar AKP grubunda rozet takıyor."

"GETİR SANDIĞI İZMİR'İ KİM ALIYOR GÖRELİM"

Başarır, açıklamasının devamında AKP’ye seçim çağrısı yaptı:

"Cemil Tugay'a soruyorum: İzmir'de gezebilecek misin? Sokağa çıkabilecek misin? Ona tavsiyelerim var. Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez; ancak rozet törenine gruba gelir.

Sonra İzmir'i kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Üsküdar'ı kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Ataşehir'i alırsanız kazandığınızı mı düşünüyorsunuz? Siz sadece o binaları işgal ediyorsunuz. Oradaki demiri, betonu alıyorsunuz. İzmir'i mi alıyorsunuz? Üsküdar'ı mı alıyorsunuz? Aldığınızı düşünüyorsunuz. Çok meraklıysanız İzmir'i kimin alacağına, Üsküdar'ı kimin alacağına, getir sandığı! Fezlekeyle alamazsın, tehditle alamazsın. Hadi getir sandığı! İnsanları, siyaset kurumunu tehdit etme; getir sandığı görelim İzmir'i kim alıyor! Yazık, gerçekten yazık. Utanç verici bir durum."