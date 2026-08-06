Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya'dan sonra yeni isimler mi? MASAK hareketleri ortaya çıktı

Cem Küçük'ün tutuklanmasına yol açan dosyada Melih Gökçek'in kanalı olan Beyaz TV sunucusu gazeteci Tahir Sarıkaya da tutuklandı. Edinilen bilgilere göre Cem Küçük'e düzenli şekilde para gönderdiği tespit edilen Tahir Sarıkaya'nın MASAK hareketlerinin incelenmesinin ardından soruşturma derinleştirildi.

OPERASYON GENİŞLEYECEK Mİ?

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu Tahir Sarıkaya’nın MASAK hareketlerini inceledi ve ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Bu gelişmenin ardından yeni operasyonların olabileceği tahmin ediliyor.

CEM KÜÇÜK DIŞINDA 3 ÜNLÜ İSME DAHA DÜZENLİ PARA GÖNDERMİŞ

Medya dünyasında dikkat çeken tutuklamaların ardından halktv.com.tr'nin edindiği bilgilere göre Tahir Sarıkaya'nın sadece Cem Küçük'e değil, medya dünyasında tanınan 3 isme daha düzenli şekilde para gönderdiği öğrenilmişti.

SAVCILIK İFADESİNDE MİLYONLUK PARA TRANSFERLERİNE YANIT VERMİŞTİ

Cem Küçük'ten sonra tutuklanan Tahir Sarıkaya, gözaltına alınmasının ardından savcılıkta telefonunun şifresini vermemiş, bunun nedenini de telefonunda özel fotoğraflar olduğunu söylemişti.

Sarıkaya, Cem Küçük'ü 2015 yılından bu yana tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını, aralarındaki para transferi doğrulayıp, söz konusu ödemelerin borç ilişkisi ile birlikte yaptıkları programlardan kaynaklandığını, iddia edildiği gibi yasa dışı bir amaç taşımadığını savunmuştu.

HALUK LEVENT'TEN DE 100 BİN LİRA ALMIŞTI

Sarıkaya, ifadesinde AHBAP soruşturmasında tutuklu Haluk Levent’le doğrudan para alışverişinin bulunmadığını, Levent’ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira “burs” aldığını söylemişti. Ayrıca Sarıkaya, Haluk Levent’in PR çalışmasını yürütmediğini ve Ahbap Derneğinin parasını kullanmadığını beyan etmişti.