Çarpmamak için manevra yaptı karşı şeritteki araca çarptı

Tokat’ta sürücüsünün kavşaktan yola çıkan bir araca çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİL KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, Niksar-Merkez kara yolu Emniyet Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Merkez yönünde ilerleyen E.M. (32), kavşaktan kontrolsüz şekilde yola çıktığı öne sürülen bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolünü kaybeden otomobil, savrularak karşı şeride geçti. Araç, A.K. (47) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler E.M. ve A.K. ile araçta bulunan M.Y. (36) hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Kazaya neden olduğu öne sürülen ve olay yerinden uzaklaşan aracın plakasını ve sürücüsünü belirlemek için polis ekipleri çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)