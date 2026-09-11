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Halk TV Türkiye 5 katlı binada yangın paniği: 2’si çocuk 3 kişi mahsur kaldı

5 katlı binada yangın paniği: 2’si çocuk 3 kişi mahsur kaldı

Esenyurt’ta 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2’si çocuk 3 kişi, itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla müdahalesi sonucu kurtarıldı.

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5 katlı binada yangın paniği: 2’si çocuk 3 kişi mahsur kaldı

İstanbul Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2’si çocuk 3 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 21.45 sıralarında Fatih Mahallesi 993. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binadaki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

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ÜST KATLARDA MAHSUR KALDILAR

Yangın sırasında binayı yoğun duman kapladı. Bu nedenle üst katlarda bulunan 2’si çocuk 3 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdiven kullanarak mahsur kalan 3 kişiyi binadan çıkardı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Esenyurt Yangın
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