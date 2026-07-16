Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den Marmara için kritik uyarı: Büyük depremi bekliyoruz

Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, Ayvacık ilçesine yaklaşık 37,7 kilometre mesafede ve yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Ancak sarsıntının ardından yapılan açıklamalar, özellikle Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük deprem tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

NACİ GÖRÜR: MARMARA BÖLGESİ GERİLİYOR

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti. Görür, yaşanan sarsıntının sığ ve düşük büyüklükte olduğunu ifade ederken, bölgedeki tektonik hareketliliğe dikkat çekti.

Açıklamasında, Küçükkuyu Fayı'nın Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu içerisinde değerlendirildiğini vurgulayan Görür, bu hareketliliğin Marmara Bölgesi'ndeki gerilimin sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

"BÜYÜK DEPREMİ KUZEY KOLDA BEKLİYORUZ"

Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında şu değerlendirmeye yer verdi:

"12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."

Bu açıklama, uzun süredir bilim insanlarının dikkat çektiği Marmara'da beklenen olası büyük deprem konusunu yeniden gündeme taşıdı.

DEPREM UZMANLARI UYARILARINI SÜRDÜRÜYOR

Uzmanlar, tek başına küçük ölçekli depremlerin büyük bir depremin kesin habercisi olarak değerlendirilemeyeceğini, ancak fay hatlarındaki hareketliliğin bilimsel açıdan yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle Marmara Bölgesi için riskin devam ettiğine dikkat çeken uzmanlar, bireysel ve kurumsal düzeyde deprem hazırlıklarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.