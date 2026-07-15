Son Dakika | Çanakkale açıklarında deprem

T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında saat 22:15 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının yer kabuğunun yaklaşık 13.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın söz konusu depremle ilgili olarak sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:

Büyüklük: 3.9 (Ml)

Yer: Ege Denizi - [37.72 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih: 2026-07-15

Saat: 22:15:19 TSİ

Enlem: 39.35067 N

Boylam: 25.6605 E

Derinlik: 13.03 km

Sosyal medyada bazı kullanıcılar sarsıntıyı hissettiklerini söylerken, AFAD tarafından henüz can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.