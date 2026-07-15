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Son Dakika | Çanakkale açıklarında deprem

Son dakika haberi... Çanakkale Ayvacık'ın 37.72 kilometre açığında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Çanakkale açıklarında deprem
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T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında saat 22:15 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının yer kabuğunun yaklaşık 13.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Son Dakika | Çanakkale açıklarında deprem - Resim : 1

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın söz konusu depremle ilgili olarak sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:

  • Büyüklük: 3.9 (Ml)
  • Yer: Ege Denizi - [37.72 km] Ayvacık (Çanakkale)
  • Tarih: 2026-07-15
  • Saat: 22:15:19 TSİ
  • Enlem: 39.35067 N
  • Boylam: 25.6605 E
  • Derinlik: 13.03 km

Sosyal medyada bazı kullanıcılar sarsıntıyı hissettiklerini söylerken, AFAD tarafından henüz can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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