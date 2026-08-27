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Can kurtarmak isterken kendi canından oldu

Bartın İnkumu Sahili’nde denize girmenin yasak olduğu saatlerde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiye yardım etmek için suya giren emekli imam Yılmaz Çiftçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Can kurtarmak isterken kendi canından oldu

Bartın’ın İnkumu sahilinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiye yardım etmek için denize giren emekli imam Yılmaz Çiftçi (58), hayatını kaybetti. Cankurtaranların denizden çıkardığı 3 kişi ile Çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Can kurtarmak isterken kendi canından oldu - Resim : 1

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YASAK OLMASINA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Olay, saat 19.00 sıralarında İnkumu Plajı Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi. Dalgalar nedeniyle akşam saatlerinde denize girmenin yasaklanmasının ardından serinlemek amacıyla suya giren 3 kişi, bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı.

Cankurtaranların müdahale ettiği sırada emekli imam Yılmaz Çiftçi de boğulma tehlikesi geçiren kişilere yardım etmek için denize girdi.

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EMEKLİ İMAM KURTARILAMADI

Cankurtaranların müdahalesiyle denizden çıkarılan 3 kişi ile Yılmaz Çiftçi, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emekli imam Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kurtarılan diğer 3 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bartın Boğulma
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