Can kurtarmak isterken kendi canından oldu

Bartın’ın İnkumu sahilinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiye yardım etmek için denize giren emekli imam Yılmaz Çiftçi (58), hayatını kaybetti. Cankurtaranların denizden çıkardığı 3 kişi ile Çiftçi hastaneye kaldırıldı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Olay, saat 19.00 sıralarında İnkumu Plajı Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi. Dalgalar nedeniyle akşam saatlerinde denize girmenin yasaklanmasının ardından serinlemek amacıyla suya giren 3 kişi, bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı.

Cankurtaranların müdahale ettiği sırada emekli imam Yılmaz Çiftçi de boğulma tehlikesi geçiren kişilere yardım etmek için denize girdi.

EMEKLİ İMAM KURTARILAMADI

Cankurtaranların müdahalesiyle denizden çıkarılan 3 kişi ile Yılmaz Çiftçi, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emekli imam Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kurtarılan diğer 3 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)