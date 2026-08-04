Bursa'da üretiliyor Hollandalılar bayılıyor: 500 ton garantisi var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1976 yılından bu yana faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 50 yıldır bölgenin yerli biber ve domateslerinden ürettiği doğal salçalarla sınırları aşmaya devam ediyor.

500 TON GARANTİSİ VAR

İç pazarın yanı sıra yurt dışından da yoğun ilgi gören kooperatif, bu yıl Hollanda’daki bir firmayla 500 tonluk biber salçası anlaşmasına imza atarak üretim çalışmalarını sürdürüyor.

Yıllık yaklaşık 1500 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Uğur, üretimlerinin önemli bölümünü ihracata yönlendirdiklerini ifade etti.

"HOLLANDA'YA 500 TON BİBER SALÇASI İHRACATI İÇİN ANLAŞMA YAPTIK"

Geçmiş yıllarda Hollanda'ya 1400 ton seviyesinde ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Uğur, "Bu yıl Hollanda'ya 500 ton biber salçası ihracatı için anlaşma yaptık. Üretimimizi sözleşmeli tarım modeliyle gerçekleştiriyoruz. Alım garantileri önceden belirleniyor." dedi.

Uğur, üretimin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına göre yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yağmur Ormanları Derneğinin sürdürülebilir çiftçi sertifikasıyla çalışıyoruz. Ürünlerimiz tohumdan ambalaja kadar takip ediliyor. Ambalaj üzerindeki kodlardan hangi üreticinin ürünü olduğu tespit edilebiliyor. Aynı sistemi domates salçasında da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Tarımda ürün planlaması ve fiyat istikrarının önemine dikkati çeken Uğur, çiftçinin sürdürülebilir üretim yapabilmesi için alım garantisi sağlayan mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. (AA)