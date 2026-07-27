Birebir bunlar yaşanacak dense kimse inanmazdı.. Rozet törenini tiye alan skeç gerçek olmuş

Butlancıların üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirmesinin ardından Güldür Güldür Show'un yıllar önce yayınlanan rozet töreni skeci sosyal medyada gündem oldu.

Butlan CHP'sinin üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla para karşılığında figüran getirildiği ortaya çıktı. Yüzlerce kişinin 950 lira karşılığında törene katılım sağladığı öğrenildi. Tartışmaların ardından organizasyonla adı anılan Merss Production isimli şirketten de yazılı açıklama geldi.

Şirket, CHP Genel Merkezi veya il başkanlığından herhangi bir ücret alınmadığını iddia etti. Açıklamada, şirket sahibi olduğunu belirten kişi, CHP'ye gönül verdiğini ifade ederek, törende yakın dostu Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansının tüm imkanlarını kendi iradesiyle seferber ettiğini belirtti. Organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP'den herhangi bir maddi ödeme alınmadığı öne sürülen açıklamada, çalışmaların tamamen gönüllülük esasına göre yürütüldüğü kaydedildi.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAKİ SKEÇ GÜNDEMDE

Yaşanan tartışmaların ardından sosyal medyada en çok paylaşılan içeriklerden biri ise Güldür Güldür Show'un daha önce yayınlanan rozet töreni skeci oldu.

Söz konusu skeçte, bir siyasi partinin üye katılım törenine gelen kişilere partinin adının açılımı soruluyor ancak bazı katılımcılar bunu dahi bilemiyordu. Bir başka kişi yanlışlıkla farklı bir partinin törenine geldiğini öğrenince alanı terk ederken, kendisine verilen rozeti de geri bırakması isteniyordu. Skeçte, teslim edilen rozetin bile ilgili partiye ait olmadığının anlaşılması izleyiciler arasında mizahi bir unsur olarak işleniyordu.

CHP'nin törenine ilişkin ortaya atılan figüran iddialarının ardından söz konusu skeç yeniden gündeme gelirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşananları "skeç gerçek oldu" yorumuyla değerlendirdi.