Figüran krizinde yeni görüntüler: Törenden önce figüranların önünde yürüyüş yapıldığı ortaya çıktı

Butlan CHP'sinin rozet törenine cast ajanslarından figüranların götürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada tören gününe dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, törenin gerçekleştiği kültür merkezinin arka caddesinde getirilen yüzlerce figüranın servislerden indirilerek etkinlik başlayana dek bekletildiği alanda, önlerinden 11 mutlak butlan destekçisinin geçtiği görülüyor.

MUHABİRDEN PAYLAŞIM

BirGün muhabiri Ebru Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Videonun daha uzununu alandan çekmiştim. Sarıyer Ayazağa'daki kültür merkezinin arka caddesine figüran olan bizleri, yani yüzleri topladıkları esnada gerçek butlancı olan 11 kişinin arabalarından inerek kültür merkezine gidiş anları. Servislerden ilk olarak indirildiğimiz, bir süre de bekletildiğimiz cadde."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Haberin ardından mutlak butlan yönetiminin il yöneticisi, muhabir Ebru Çelik hakkında suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.