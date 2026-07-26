Cast ajansından itiraf gibi açıklama: Butlan CHP'si figüran iddiasını yalanlamıştı

CHP'nin İstanbul İl Binası'nda düzenlenen üye katılım törenine ilişkin olarak, organizasyona figüran taşındığı iddialarının odağında yer alan Merss Production, konuya dair bir açıklama yayımladı. TV100'e ajans tarafından yapılan açıklamada, etkinliğe figüran gönderildiği ancak para alınmadığı kaydedildi.

MERS PRODUCTİON'DAN İDDİALARA YANIT

Ajansın sahibi Ömer İne tarafından yapılan açıklamada, "CHP'ye gönül veren bir birey olarak" törende yakın dostu ve arkadaşı Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla tüm imkanların kullanıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında, organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi'nden veya CHP İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel ya da ücret alınmadığı ifade edildi.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA VURGU

Ajans açıklamasında, çalışmaların herhangi bir kurum, makam veya il başkanlığının talimatıyla değil, tamamen "dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla yürütüldüğü" kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler talimatla değil, yürekten ve inançla iş yapan bir anlayışa sahibiz. Dostumuza ve arkadaşımıza verdiğimiz bu desteğin ticari ya da siyasi bir pazarlık gibi yansıtılma çabalarını üzülerek takip ediyor, gerçeği en yalın haliyle bilgilerinize sunuyoruz."

BUTLAN CHP'Sİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

CHP'deki üye katılım törenine ilişkin olarak, salonda cast ajansı aracılığıyla getirilen kişilerin bulunduğu ve bazı ajansların yüzlerce kişiyi 950 lira karşılığında organizasyona gönderdiği iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise iddiaların bir "kumpas" olduğunu savunarak suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.